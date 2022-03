Roteador Tenda: 7 opções por a partir de R$ 75 para manter a Internet boa

lRoteadores Tenda são uma boa opção para rotear sinal de Wi-Fi com qualidade. Tradicional no mercado, a marca conta com diferentes modelos por preços e recursos distintos. Vale lembrar que, para escolher a melhor opção , é sempre importante levar em consideração uma série de requisitos, como o ambiente e o tipo de rede utilizada. No caso da Tenda, é possível encontrar alternativas por a partir de R$ 75 , com o N301P.

Para quem busca opções mais avançadas, a marca chinesa conta com modelos de valores mais altos - como é o caso do MW3, que pode custar até R$ 529. Na lista a seguir, veja sete alternativas de roteador Tenda disponíveis no Brasil. Vale destacar que, como critério para seleção, foram levadas em consideração a ficha técnica, o custo-benefício e os diferentes recursos.

1. Tenda N301P - a partir de R$ 75

Com instalação simples e suporte para redes de até 300 Mbps, o Tenda N301P funciona não somente como roteador mas também como ponto de acesso, ampliando o alcance da rede doméstica. Seu principal destaque é seu preço, bastante em conta em relação às outras opções da marca. O modelo entrega ainda (via app, disponível para Android e iPhone) as funções de filtro de cliente e filtro de websites, o que pode ser interessante para pais de crianças e adolescentes, por exemplo.

Alternativa econômica para o ambiente doméstico, esse roteador é avaliado com nota 5 de 5 pelos consumidores da Amazon. Recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações, mas pode deixar por desejar caso sua preferência seja por um modelo voltado a redes mais robustas e/ou com mais opções de configurações. Desse modo, é indicado para quem procura um dispositivo simples e acessível para rotear Internet. Pode ser encontrado por preços a partir de R$ 75.

Prós: valor acessível e bom custo-benefício;

Contras: modelo mais simples em comparação aos outros da lista.

2. Tenda AC5 - a partir de R$ 154

Compatível com Internet fibra de até 100 Mbps, o Tenda AC5 é uma opção de banda dupla que oferece sinais de 5 GHz e 2.4 GHz. Ele conta com sistema de otimização dinâmica, que aloca automaticamente os dispositivos na banda mais indicada. Além disso, usando o aplicativo Tenda Wi-Fi, é possível gerenciar o roteador, o tempo online de seus filhos (pelo controle parental do aparelho) e ainda limitar os dispositivos autorizados a utilizar a rede.

Avaliada com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o AC5 é elogiado pela sua qualidade e rapidez. As críticas, por sua vez, são relacionadas às configurações, que retornam às de fábrica caso o modelo seja desligado por curtos períodos de tempo. Pode também ser utilizado como repetidor e é encontrado por preços a partir de R$ 154.

Prós: aplicativo de gerenciamento intuitivo e boa transmissão de rede;

Contras: valor pode ser considerado alto para as funções oferecidas.

‎3. Tenda AC8 - a partir de R$ 195

Mais um modelo compatível com internet fibra de até 100 Mbps e banda dupla, o roteador AC8 também comporta sinais de 5 GHz e 2.4 GHz e conta com alocação automática pelo sistema de otimização dinâmica. Desse modo, é ideal para quem busca uma rede de amplo alcance e que atinja até 90 m². Consegue ainda ultrapassar duas camadas de parede, garantindo que todos os residentes acessem à rede sem problemas.

Avaliada com uma nota média de 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o roteador AC8 da marca Tenda se destaca por sua estabilidade e facilidade na instalação. As críticas são referentes ao material, que foi considerado frágil por alguns usuários. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 195.

Prós: amplo alcance mesmo em locais separados por paredes;

Contras: pode ser frágil.

4. Tenda AC6 - a partir de R$ 275

O AC6 da Tenda é uma opção dual-band voltada para quem busca instalação simples. Sua interface de configuração é intuitiva e garante que qualquer usuário seja capaz de conectar o roteador. Ainda, sua tecnologia Beamforming+ garante que seu sinal seja distribuído em 360º, chegando a dispositivos que estejam em cômodos ou andares diferentes.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o AC8 da Tenda se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício. As críticas são em relação à quantidade de rede suportada, que vai até 100 mbps. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 275.

Prós: excelente alcance graças à tecnologia Beamforming+;

Contras: valor elevado.

5. Tenda AC10 - a partir de R$ 295

O roteador Tenda AC10 é ideal para quem busca uma alternativa potente e tem mais orçamento para utilizar. Com CPU de 1 GHz, o modelo entrega uma boa capacidade de processamento de dados e conservação de energia, comportando fibra óptica de até 1200 mbps. Além disso, sua intensidade de sinal capaz ultrapassa até duas paredes sem perder qualidade, e o modelo pode ainda ser gerenciado pelo aplicativo Tenda Wi-Fi.

Como é uma opção gigabit, pode ser interessante para quem joga games online também. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o roteador AC10 se destaca por sua qualidade, estabilidade e facilidade na instalação. As críticas são em relação à conexão com a rede 2,4 GHz, que pode ser mais fraca do que o esperado. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 295.

Prós: CPU potente e modelo gigabit;

Contras: valor elevado.

O AC23 da Tenda tem CPU com design dual-core e processo Ethernet, em um processador de 1GHz e um co-processador de 500 MHz. Desse modo, sua velocidade de processamento é ágil e por isso é uma boa opção para quem precisa de rapidez na transferência de rede. Como os demais modelos, tem alocação automática e filtros de clientes, todos controláveis pelo app da marca. A opção também tem tecnologia Beamforming+ de transmissão de sinal em 360º, sendo uma boa alternativa para usuários que precisam de um sinal estável e de qualidade em todos os cômodos da casa.

É também um modelo Gigabit, o que o torna uma boa opção para gamers. Avaliado com uma nota média de 4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o roteador AC23 se destaca pela sua qualidade de transmissão. No entanto, há usuários que reclamam da estabilidade da conexão, que pode deixar por desejar. É encontrado por valores a partir de R$ 430.

Prós: excelente alcance graças à tecnologia Beamforming+ e CPU potente;

Contras: valor elevado.

7. Tenda MW3 - a partir de R$ 529

Apesar de apresentar um valor bastante elevado, o roteador MW3 da marca Tenda é um modelo completo que entrega três pontos de acesso em uma conexão estável de até 300m². Desse modo, é indicado para quem tem orçamento alto e precisa de cobertura para ambientes maiores.

Com suporte para conexões de até 1.200 Mbps, o produto conta ainda com configuração pré-emparelhada de fábrica, o que garante praticidade e rapidez no momento de instalação. Além disso, como os demais modelos da lista, também pode ser gerenciado pelo aplicativo Tenda Wi-Fi, que mais facilidade e recursos.

Esse é um roteador Mesh (modelo indicado para cobertura de áreas grandes) voltado para conexão de 5 Ghz, mas também funciona em 2.4 Ghz. Na Amazon, é avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores, tendo recebido nota máxima em 73% de suas avaliações. Seus destaques são sua capacidade de atender a ambientes maiores e sua estabilidade de rede. As críticas são em relação ao valor, considerado elevado. Pode ser adquirido por a partir de R$ 529.

Prós: alta cobertura e estabilidade de rede;

Contras: valor elevado.

Com informações de Tenda (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

