Samsung admite falha no GPS do Galaxy S22 Ultra com chip Exynos

A Samsung reconheceu a existência de uma falha em um número limitado de celulares da linha Galaxy S22 , uma das mais caras da empresa. O problema foi relatado esta semana por um usuário do Galaxy S22 Ultra no fórum oficial da marca. O defeito faria com o que o usuário perdesse a conexão com apps que utilizam geolocalização, como Google Maps e Waze . Um dos moderadores respondeu que a fabricante sul-coreana está trabalhando para resolver o problema o quanto antes.

De acordo com os relatos, a falha tem afetado somente os celulares com o processador Exynos, de fabricação da Samsung. Logo, o modelo vendido no Brasil não seria atingido, já que o chip utilizado por aqui é o Snapdragon 8 gen 1, da Qualcomm. Em contato com o TechTudo, a fabricante reforçou que não há registros de casos da falha no Brasil — veja o posicionamento completo a seguir.

Apesar de reconhecer o defeito, a Samsung não entrou em detalhes sobre a causa, mas afirmou que a solução será oferecida "em breve". O problema deve ser solucionado como uma atualização de software. A fabricante recomendou ainda que os usuários mantenham sempre seus dispositivos atualizados.

“Estamos cientes de que um número limitado de Galaxy S22 está enfrentando essa questão e lançaremos uma atualização de software para resolver isso em breve. Recomendamos que todos os usuários mantenham seus dispositivos atualizados com o software mais recente. Reforçamos que não há registros de casos no Brasil.” — Samsung

Até o momento, a solução para alguns usuários tem sido restaurar o aparelho para as configurações de fábrica. Outros integrantes do fórum relataram que apenas reiniciar o celular já faz com que o GPS volte a funcionar.

2 de 2 Galaxy S22 Ultra tem apresentado problema de GPS na versão com Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra tem apresentado problema de GPS na versão com Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S22 Ultra chegou ao Brasil em fevereiro de 2022 junto com outros dois modelos da série, o Galaxy S22 e o S22 Plus. O celular mais caro da linha vem com caneta S Pen e tem a missão de substituir o Galaxy Note. O modelo custa a partir de R$ 9.499 no site oficial da Samsung.O smartphone premium possui tela QHD+ de 6,8 polegadas e câmera principal com 108 MP como os seus principais destaques. Ele vem com Android 12 de fábrica e possui bateria de 5.000 mAh.