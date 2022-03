Samsung anuncia Galaxy A13 e Galaxy A23 no Brasil; saiba preços e cores

Ambos os smartphones têm câmera quádrupla, com sensor principal que chega a 50 megapixels. O armazenamento é de 128 GB. De acordo com a marca, os novos Galaxy A ainda trazem bateria de longa duração.

O design dos dois aparelhos é muito parecido, mas o Galaxy A23 possui uma moldura saliente na câmera que não é observada no irmão Galaxy A13. A tela tem 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e tecnologia Infinity-V Display em ambos lançamentos. O que muda é a taxa de atualização de 90 Hz no A23 contra 60 Hz do A13. Isso faz com que o modelo mais caro tenha transições de sistema mais fluidas.

As especificações do Galaxy A13 e do Galaxy A23 chamam atenção pelo conjunto fotográfico. A traseira dos dois aparelhos ostenta um arrojo com quatro câmeras traseiras: principal de 50 MP, ultra wide de 5 MP, sensor de profundidade de 2 MP e macro de 2 MP. Para selfies, a câmera é de 8 MP nos dois dispositivos.

Apesar de seguirem o mesmo arrojo fotográfico, a Samsung indica resultados superiores no Galaxy A23 “em qualquer ambiente” por conta do processador mais avançado.

Falando em desempenho, o Galaxy A13 entrega um chip Exynos 850 da própria Samsung, enquanto o Galaxy A23 é equipado com o Snapdragon 680 (Qualcomm) de oito núcleos, fabricado em 6 nanômetros. Apesar da diferença dos componentes, os dois entregam 4 GB de memória RAM para multitarefa e armazenamento interno de 128 GB, expansível em até 1 TB com um cartão micro SD.

A bateria dos dois lançamentos tem 5.000 mAh de capacidade. Ambos vê com carregador de 15W na caixa e a Samsung informa que o A23 é compatível com equipamentos de 25W, que são vendidos separadamente. A empresa promete longos períodos longe da tomada com os dois modelos.

Os dois celulares tem entrada para fone de ouvido, sensor de impressão digital para desbloqueio e chegam já equipados com o Android 12 e a nova One UI 4.1, que é a interface personalizada da Samsung com recursos adicionais. Os novos Galaxy A não oferecem internet 5G.

