Samsung apresenta novos celulares Galaxy hoje; como assistir ao vivo

A Samsung apresentará a nova linha de celulares Galaxy A nesta quinta-feira (17), durante evento online. O anúncio dos prováveis celulares intermediários Galaxy A33, A53 e A73 terá transmissão ao vivo no canal oficial da fabricante no YouTube . Além disso, a cerimônia também poderá ser conferida por meio do site Samsung Newsroom Brasil e no perfil no TikTok da companhia. Confira a seguir como acompanhar.

Até o momento, não há previsão de preço dos novos celulares. Os lançamentos devem substituir Galaxy A32, Galaxy A52 e Galaxy A72, que são alguns dos modelos mais vendidos pela Samsung no Brasil.

2 de 4 Os coloridos aparelhos da série Samsung Galaxy A32 devem ganhar sucessores — Foto: Divulgação/Samsung Os coloridos aparelhos da série Samsung Galaxy A32 devem ganhar sucessores — Foto: Divulgação/Samsung

Como assistir ao Evento Galaxy A no YouTube

O evento de lançamento da nova linha do Galaxy A pode ser visto no canal oficial da Samsung no YouTube (www.youtube.com/samsungbrasil), que pode ser acessado a partir de diversos dispositivos com acesso à internet, como um smartphone, tablet, computador ou até smart TV.

Confira abaixo a transmissão no YouTube:

Como assistir ao Evento Galaxy A em outros canais

Os fãs da marca também poderão acompanhar a conferência por meio do site Samsung Newsroom Brasil, por meio do link oficial (news.samsung.com/br). Vale dizer também que a fabricante terá cobertura pelo seu perfil oficial no TikTok (www.tiktok.com/@samsungbrasil), de acordo com o pôster de divulgação do evento, que pode ser visto abaixo.

3 de 4 Pôster de divulgação do evento de lançamento — Foto: Divulgação/Samsung Pôster de divulgação do evento de lançamento — Foto: Divulgação/Samsung

O que esperar dos novos celulares Galaxy A

A julgar pelas especificações técnicas vazadas no final de fevereiro de 2022, o consumidor pode esperar que o Galaxy A73 deve ser o mais poderoso da linha. Rumores apontam para a tela AMOLED de 6,7 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização de 120 Hz, métrica muito procurada pelo público gamer.

Segundo o site GSMArena, o aparelho deve ter bateria de 5.000 mAh, com suporte ao carregador rápido de 25 W, e poderá vir com o um chip Snapdragon 750G da Qualcomm. O dispositivo também pode trazer câmera principal de 108 MP.

4 de 4 Galaxy A52 deve ser substituído pelo Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A52 deve ser substituído pelo Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A53, o intermediário do grupo, deve ter uma tela AMOLED de 6,52", também com resolução FHD+, com 120 Hz. São esperadas a mesma bateria e especificações para o carregador do A73. De diferente, pode aparecer a câmera quádrupla com 64 MP no sensor principal. O processador deve ser o Exynos 1200, fabricado pela própria Samsung.

Já o Galaxy A33 pode ter uma tela 6,4 polegadas, com a mesma resolução e painel dos outros modelos, mas com 64 Hz de taxa de atualização. Mais simples, o celular deve vir com chipset MediaTek Dimensity 720, câmera principal de 48 MP e bateria de 5.000 mAh, com suporte a carregadores de 15 W.

Nos bastidores, há rumores de um quarto aparelho, o Galaxy A23. Ele seria lançado com display LCD de qualidade IPS com 6,6 polegadas, resolução FHD+ e taxa de atualização de 90 Hz. A ficha técnica poderia incluir câmera quádrupla de até 50 MP, 5.000 mAh de bateria e carregador de 15W.

Vale ressaltar que nenhuma das especificações técnicas dos novos telefones foi confirmada pela Samsung. Logo, os dados devem ser tratados como rumores.

