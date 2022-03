Samsung domina 88% do mercado de celulares dobráveis

A Samsung dominou 88% do volume mundial de vendas de celulares dobráveis em 2021. Impulsionada pelo sucesso do Galaxy Z Flip 3 e do Galaxy Z Fold 3 , a fabricante coreana ajudou o segmento a ter um grande crescimento em relação ao ano anterior. De acordo com o relatório da empresa de pesquisa de mercado Omdia, o setor teve um aumento de 309%.