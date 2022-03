Samsung é acusada de piorar desempenho de milhares de apps

A Samsung foi acusada de reduzir propositalmente o desempenho de milhares aplicativos em seus celulares. Cerca de 10 mil apps, entre eles Spotify , TikTok e Samsung Pay , estariam entre os afetados por uma limitação de velocidade relacionada com o recurso Game Optimizing Service, que seria voltado para jogos. Em nota ao TechTudo , a empresa rejeitou as queixas ao declarar que esta tecnologia não impacta os demais aplicativos instalados no smartphone.

Usuários também acusam a empresa de trapacear em testes de benchmark, que são programas usados para medir a performance do aparelho. Quando esses aplicativos são executados, o telefone permitiria o desempenho máximo do processador, fazendo com que o aparelho se saísse melhor nos testes. O Galaxy S22, lançado recentemente pela companhia, seria um dos modelos afetados.

Galaxy S22: confira 7 fatos sobre o celular Samsung

A lista com os cerca de 10 mil aplicativos sujeitos ao desempenho reduzido circula no Twitter e em fóruns sul-coreanos. Nela há a presença de redes sociais como Instagram e LinkedIn, bem como os aplicativos de produtividade da Microsoft e Google – como por exemplo o Teams, Word, PowerPoint, Google Keep, Google Docs e afins. Nem os apps da Netflix, Discord e serviços da própria Samsung - como Secure Folder, Samsung Cloud e Pass - escaparam.

Samsung também é acusada de trapacear em testes de desempenho

Apesar de a lista de aplicativos afetados pela limitação de desempenho conter 10 mil nomes, nenhum aplicativo de benchmark é encontrado. Isso significa que os programas que medem o desempenho do smartphone podem exibir resultados superiores e incompatíveis com a experiência final do usuário no dia a dia.

Usuários do fórum sul-coreano Clien notaram que bastaria renomear o pacote de um jogo para o nome de algum app de benchmark para que o desempenho se tornasse muito melhor. Um youtuber coreano fez o inverso: fez um vídeo em que mostra o Galaxy S22 Ultra com uma pontuação muito inferior no 3DMark após alterar o nome do aplicativo para “Genshin Impact”, que é um conhecido jogo.

2 de 4 Youtuber acusa Galaxy S22 Ultra é acusado de fraudar testes de desempenho — Foto: Reprodução/Internet Youtuber acusa Galaxy S22 Ultra é acusado de fraudar testes de desempenho — Foto: Reprodução/Internet

Desta forma, o smartphone abriu o benchmark, o GOS interpretou que o 3DMark fosse um jogo e limitou propositalmente o desempenho da CPU e GPU. O sistema de otimização de jogos ativo foi responsável por reduzir mais que a metade o desempenho do aparelho.

O motivo do problema e o que diz a Samsung

3 de 4 Galaxy S22 Ultra e Galaxy S22 Plus também contam com o GOS — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra e Galaxy S22 Plus também contam com o GOS — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como mencionado acima, a causa para o estrangulamento de desempenho de tantos apps seria o GOS, que é o serviço de otimização de jogos da empresa. A ferramenta fica oculta na exibição padrão de apps nas configurações e já vem instalada em vários modelos da companhia, não sendo possível desativá-lo. O Android Authority encontrou o GOS em vários aparelhos, inclusive no Galaxy S20 FE e Galaxy S21 Plus.

Em nota, a Samsung rejeitou a hipótese de que o GOS impacte o desempenho de aplicativos. A empresa disse que a tecnologia só funciona em jogos. Ainda assim, informou que planeja atualizar o serviço de otimização de jogos para que os usuários tenham mais controle sobre o funcionamento do recurso.

De acordo com informação que circula no blog Naver, a empresa estaria tratando do assunto de forma tão séria quanto a do caso Galaxy Note 7, que passou por recall global após relatos de baterias explosivas.

Ainda de acordo com a empresa sul-coreana em nota, o GOS, que vem instalado em smartphones como Galaxy S22, é programado para evitar o aquecimento excessivo ao jogar por longos períodos.

Confira o posicionamento da Samsung na íntegra

“Nossa prioridade é oferecer a melhor experiência móvel aos consumidores. O Game Optimizing Service (GOS) foi projetado para ajudar os aplicativos de jogos a alcançar um ótimo desempenho, ao mesmo tempo em que gerencia de forma eficaz a temperatura do dispositivo. O GOS não gerencia o desempenho de aplicativos que não são jogos. Valorizamos o feedback que recebemos sobre nossos produtos e, após uma análise cuidadosa, planejamos lançar uma atualização de software em breve, para que os usuários possam controlar o desempenho ao executar aplicativos de jogos.”

Outras empresas já foram acusadas de trapaça e redução proposital de desempenho

4 de 4 Apple e outras marcas já tiveram acusações parecidas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple e outras marcas já tiveram acusações parecidas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Não é a primeira vez que uma fabricante de celular se envolve nesse tipo de polêmica. Em 2021, a OnePlus admitiu fraude em testes de desempenho com o OnePlus 9 e 9 Pro e foi banida do Geekbench.

Em 2017, a Apple enfrentou processo nos Estados Unidos por derrubar o desempenho de iPhones antigos para supostamente proteger o celular de danos causados pelo desgaste da bateria.