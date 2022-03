Samsung é hackeada e tem dados sobre Galaxy roubados

A violação de segurança aos dados da gigante sul-coreana acontece pouco tempo após a invasão ao sistema da Nvidia , que também teve informações roubadas por hackers mal-intencionados. O comunicado emitido pela Samsung não revelou o nome do grupo por trás da ação. Apesar disso, rumores indicam que os responsáveis podem ser do grupo conhecido como Lapsus$ — o mesmo que roubou dados da fabricante de placas de vídeo em fevereiro.

Mesmo com o vazamento do arquivo pelo mensageiro mencionado, a Samsung não confirmou que a ação partiu do grupo, nem entrou em detalhes sobre o que exatamente foi coletado. O comunicado revelou apenas que, "de acordo com a análise inicial, a violação envolve algum código-fonte relacionado à operação dos dispositivos Galaxy".