Samsung anuncia Galaxy A53 5G com tela de 120 Hz; veja preço no Brasil

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (17), os novos Galaxy A53 5G e A33 5G . Os celulares intermediários são sucessores diretos dos Galaxy A52 e A32 , respectivamente, e contam, como manda o nome, com a internet 5G de última geração. Mais robusto, o A53 chega com tela de 6.5 polegadas e atualização de 120 Hz. O preço sugerido é a partir de R$ 3.499 e as vendas no Brasil começam hoje. Já o A33 tem display de 6,4 polegadas e taxa de 90 Hz. Detalhes sobre disponibilidade e preço serão revelados em breve.

Em relação às câmeras, os dois modelos contam com conjunto quádruplo na traseira, com lentes principal, ultra wide, teleobjetiva e macro, além da câmera frontal. O processador é um octa-core nos dois casos, com memória RAM de 6 GB para o A33 e 8 GB para o A53. Com promessa de autonomia de até dois dias, a bateria é de 5.000 mAh. O armazenamento é de 128 GB, com possibilidade de expansão para até 1 TB via cartão microSD. Confira, a seguir, mais detalhes dos lançamentos da Samsung.

1 de 2 Samsung anuncia celulares Galaxy A33 5G e A53 5G — Foto: Divulgação/Samsung Samsung anuncia celulares Galaxy A33 5G e A53 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Galaxy A53 5G

O Galaxy A53 5G é o novo celular da linha A da Samsung, lançado para suceder o Galaxy A52 5G. O smartphone conta com tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD e proteção Corning Gorilla Glass 5. A taxa de atualização é de 120 Hz, recurso aguardado e muito procurado por gamers. Com processador Exynos 1280 octa-core de até 2,4 GHz e RAM de 8 GB, o aparelho tem promessa de autonomia de bateria para até dois dias, com 5.000 mAh.

São quatro câmeras. O sensor principal tem 64 MP e abertura f/1.8, enquanto a lente teleobjetiva, para fotos com profundidade de campo, tem 5 MP e abertura f/2.4. Fechando o conjunto, há uma lente ultra wide que captura imagens de 12 MP em f/2.2 e uma macro de 5 MP com f/2.4. A câmera frontal tem 32 MP e diafragma de f/2.2. O celular conta com sensor de impressão digital e tem proteção IP67 contra água e poeira. Em relação à conectividade, há a compatibilidade com o Bluetooth 5.1.

2 de 2 Galaxy A53 5G tem resistência IP67 contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A53 5G tem resistência IP67 contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

O A53 chega com Android 12 de fábrica na interface da Samsung a One UI 4.1. Ele acompanha carregador de 15 W na caixa, embora a fabricante venda separadamente um adaptador de 25 W para recarga rápida. As vendas no Brasil se iniciam já nesta quinta-feira (17), e o preço sugerido é de R$ 3.499.

Galaxy A33 5G

Modelo mais simples, mas ainda no segmento dos intermediários, o Galaxy A33 5G sucede o Galaxy A32 5G. A tela usa a mesma tecnologia Super AMOLED, com display de 6,4 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. O processador usa o mesmo Exynos 1280 de oito núcleos do irmão, e a memória RAM é de 6 GB. A bateria também espelha o modelo mais robusto: são 5.000 mAh.

O conjunto de câmeras quádruplo tem lentes equivalentes, mas com resoluções diferentes. São 48 MP na principal, 2 MP na teleobjetiva, 8 MP na ultra wide e 5 MP na macro. A câmera frontal tem 13 MP. O A33 também tem leitor de digital, resistência IP67, Bluetooth 5.1 e acompanha o carregador na caixa. Ele estará disponível no Brasil a partir de 19 de abril, e o preço sugerido será divulgado em breve.

