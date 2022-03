Samsung soluciona problema que limitava desempenho de milhares de apps

A Samsung lançou uma nova atualização que corrige o problema de limitação do desempenho em cerca de 10 mil apps, como Instagram , Spotify e games populares. Inicialmente, o update chega para a linha Galaxy S22 , lançada em fevereiro pela empresa. Usuários da Coreia do Sul serão os primeiros contemplados pela novidade, que deve chegar em breve a outros países.

O assunto começou a repercutir na última semana e a responsabilidade foi atribuída ao sistema de otimização de jogos (GOS, na sigla em inglês), que é usado para evitar o aquecimento excessivo do smartphone, além de aumentar a autonomia energética. O TechTudo noticiou o caso e pediu esclarecimentos da Samsung no Brasil, que rejeitou as queixas ao declarar que a tecnologia não impactaria na performance dos demais aplicativos.

A tradução da nota de atualização, que começou a chegar aos modelos coreanos nesta madrugada de quinta-feira (10), avisa sobre a remoção do limite de desempenho do processador e da GPU. Há também a adição de um novo modo para gerenciar o desempenho em jogos no Game Booster, que é o recurso exclusivo já existente em aparelhos da Samsung, responsável por melhorar a performance durante as jogatinas.

A atualização chegou consideravelmente rápido, cerca de sete dias após o início da repercussão do caso que envolveu, inclusive, a Comissão de Comércio Justo da Coreia do Sul. O órgão investiga a suposta violação da lei de publicidade que a Samsung teria cometido ao usar o slogan "melhor desempenho de todos os tempos" com o Galaxy S22, que vai na contramão do que o recurso de software GOS entrega aos usuários, de acordo com a denúncia.

2 de 2 Atualização deve resolver o estrangulamento de desempenho em milhares de apps relacionado ao sistema de otimização de jogos do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Atualização deve resolver o estrangulamento de desempenho em milhares de apps relacionado ao sistema de otimização de jogos do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O veículo The Korea Herald destacou ainda que, de acordo com o GeekBench, uma plataforma global que mede e compara o desempenho dos smartphones, o Galaxy S22 ofereceu apenas 53,9% do desempenho prometido quando o GOS estava ativado.

Outras novidades e disponibilidade

Além de prometer que os jogos aproveitem ao máximo o desempenho do processador, a atualização promete trazer melhorias para o aplicativo nativo de câmera e entregar correções na parte de segurança e privacidade do dispositivo.

Por enquanto, só o Galaxy S22 e variantes na Coreia do Sul receberam a atualização. Até o momento, a empresa não divulgou datas para a chegada da novidade aos demais países, como o Brasil. A empresa também ainda não divulgou quais outros modelos além da linha Galaxy S22 serão contemplados com o update.