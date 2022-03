Semana do Consumidor: Samsung domina lista de celulares mais buscados

A Samsung lidera a lista dos celulares mais buscados durante a Semana do Consumidor 2022 . Segundo levantamento do site Buscapé feito com exclusividade para o TechTudo , a fabricante sul-coreana possui sete dos dez smartphones mais procurados no portal. O Galaxy S20 , topo de linha de 2020, é o celular mais buscado da marca.

2 de 3 Galaxy S20 e outros seis celulares Samsung estão entre os smartphones mais procurados durante a Semana do Consumidor 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 e outros seis celulares Samsung estão entre os smartphones mais procurados durante a Semana do Consumidor 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Celulares mais buscados na Semana do Consumidor 2022 Top 10 celulares mais buscados (13/03) Menor preço ontem (referência em 13/03) Menor preço 7 dias anteriores Menor preço 40 dias anteriores Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB R$ 1.489,00 R$ 1.423,57 R$ 1.423,01 Samsung Galaxy S20 128 GB R$ 1.979,00 R$ 1.979,00 R$ 1.979,00 Samsung Galaxy A32 128 GB R$ 1.367,10 R$ 1.367,10 R$ 1.349,00 Samsung Galaxy A52S 128 GB R$ 1.789,00 R$ 1.789,00 R$ 1.789,00 Samsung Galaxy M12 64 GB R$ 899,10 R$ 879,10 R$ 879,10 Apple iPhone 11 64 GB R$ 3.670,19 R$ 3.571,91 R$ 3.571,91 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB R$ 4.949,10 R$ 4.949,10 R$ 4.899,00 Samsung Galaxy S21 5G 128 GB R$ 3.099,00 R$ 2.998,99 R$ 2.998,99 Apple iPhone 11 128 GB R$ 3.899,99 R$ 3.899,99 R$ 3.899,99 Samsung Galaxy A22 128 GB R$ 1.298,00 R$ 1.259,00 R$ 1.115,07

O ranking elaborado pelo site Buscapé considera as pesquisas realizadas no dia 13 de março. Além da popularidade dos celulares, a lista mostra os valores cobrados na Semana do Consumidor, na semana anterior ao evento e 40 dias antes.

Curiosamente, nenhum dos smartphones da lista ficou mais barato durante a semana destinada às compras. As melhores performances de preço são do Galaxy S20, Galaxy A52S e do iPhone 11 de 128 GB, que mantiveram os valores durante os períodos pesquisados.

Conheça o Galaxy S20

Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra; conheça a ficha técnica

O Galaxy S20 foi lançado como o celular topo de linha da Samsung em 2020. A versão tradicional do modelo traz tela de 6,2 polegadas com 3200 x 1440 pixels de resolução e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera traseira possui três sensores: um de 64 MP e dois de 12 MP, que trazem as lentes teleobjetiva, principal e ultra wide, respectivamente. Já a câmera frontal, para selfies, possui 10 MP.

O conjunto interno reúne processador Exynos 990, um octa-core de 2,73 GHz, memória RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB, com bateria de 4.000 mAh. O modelo, que disponibiliza expansão de memória via cartão microSD, é dual chip. São três cores disponíveis: cinza, azul e rosa.

3 de 3 Galaxy S20, o mais buscado entre celulares Samsung, é top de linha de 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20, o mais buscado entre celulares Samsung, é top de linha de 2020 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Xiaomi possui e-commerce próprio no Brasil, mas nem todos os modelos são vendidos por aqui. Além disso, a loja da fabricante chinesa apresenta valores bem mais elevados do que os encontrados no varejo nacional; o Redmi Note 10S, por exemplo, é encontrado pelo Buscapé por valores a partir de R$ 1.489. Já na loja oficial, o preço é de R$ 2.759.