Servidor avançado do Free Fire: veja como baixar o APK de março de 2022

O Servidor Avançado de Free Fire de março já está com a primeira rodada de inscrições aberta. Ele fica disponível até o dia 10, quando o mesmo será aberto aos jogadores que receberem o código de acesso. Em seguida, uma nova rodada de registro irá até o dia 17. Vale ressaltar que a ferramenta é um local de testes da Garena, onde são apresentadas diversas novidades que podem ser lançadas no jogo de maneira oficial no futuro. Para acessar o Servidor, é necessário fazer um registro no site e aguardar o envio do código que libera acesso ao APK.