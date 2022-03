Seu saldo do Nubank sumiu? App apresenta problema e fica fora do ar

Como obter um convite da Nubank? Tire duvidas no Fórum do TechTudo

Segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas e aplicativos, o app do Nubank está muito instável desde às 16h00 (horário de Brasília). Na plataforma, as queixas são as mesmas das redes sociais. "Nubank com problemas. Estou tentando fazer uma transferência agora e não consigo... o histórico da conta sumiu", relatou um usuário.