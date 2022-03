Site Coquinhos oferece jogos educativos grátis para crianças e adultos

Coquinhos é um site que reúne jogos interativos e educativos de diferentes empresas em um só lugar. Criado em 2021 para substituir o domínio cokitos.pt, a plataforma permite que o usuário jogue no próprio navegador de maneira gratuita e sem precisar instalar qualquer programa. A ideia é complementar o aprendizado de forma lúdica, utilizando o serviço como uma espécie de apoio.

O site existe desde 2011 e, além do português, também está disponível em idiomas como inglês, espanhol e francês. São mais de 20 categorias de jogos, todas repletas de atividades educativas e que estimulam diferentes competências.

1 de 2 Site Coquinhos permite jogar games educativos de graça — Foto: Reprodução/Coquinhos Site Coquinhos permite jogar games educativos de graça — Foto: Reprodução/Coquinhos

O que é?

Coquinhos é uma plataforma de jogos educativos pensada para complementar o aprendizado formal. Nomeado em homenagem à sua criadora, Rócío González, apelidada por sua mãe de “Cokito”, o site não só ajuda com o aprendizado nas escolas, como também pode ser usado por adultos e idosos com objetivo de prevenir doenças de ordem neurológica ou psicomotora.

Os games disponibilizados pelo site também são uma maneira de auxiliar fonoaudiólogos e professores de ensino fundamental a lidar com as dificuldades de aprendizado das crianças. Com eles, é possível estimular, ensinar ou reforçar conteúdos que combinam múltiplas competências e inteligências.

Através de jogos e atividades lúdicas, pontos como habilidades motoras, comportamentais, capacidade de compreensão, letramento, autonomia e tolerância à frustração podem ser trabalhados. Isso sem falar das competências mais tradicionais ensinadas nas escolas, como lógica, comunicação, ciências, entre outras possibilidades.

Como funciona?

2 de 2 No menu superior do site, os jogos ficam divididos em duas categorias: por idade e temáticas — Foto: Reprodução/Nalu Dias No menu superior do site, os jogos ficam divididos em duas categorias: por idade e temáticas — Foto: Reprodução/Nalu Dias

O portal é dividido em duas categorias principais: por idade e por tema. Elas vão desde áreas de conhecimento geral como matemática e ciências, até temas específicos de interesse dos jogadores, como dinossauros e futebol. Uma vez dentro delas, basta escolher o game que mais interessa e começar uma partida. De forma geral, a jogabilidade dos títulos é bastante simples. Vale ressaltar, também, que o conteúdo disponibilizado pelo site é gratuito.

Jogos disponíveis

Jogos como “Tabuada com o Pac-Man” e “Math Tank”, game que mistura matemática com um tanque de guerra, são alguns dos títulos de destaque na plataforma. Já na categoria "dinossauros", é possível encontrar títulos como "Batalha Matemática com Dinossauros" e "Detetive de Dinossauros", que trazem narrativas divertidas para o processo de aprendizado.

A melhor maneira de conhecer os jogos disponíveis no site é explorando as categorias, já que são 25 temas principais recheados de jogos diferentes. Também é possível facilitar a decisão sobre o que jogar pela página inicial do site, que mostra os principais games por categoria.