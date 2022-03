Smart TV: funções que você ainda não conhece

As Smart TVs são recheadas de recursos e possibilidades, mas, muitas vezes, o usuário acaba explorando apenas o mais básico no dia a dia. Por isso, o Shoptime separou alguns recursos dos aparelhos que podem surpreender.

Controle remoto com movimento

Além das setas direcionais, alguns controles remotos também funcionam com movimento para controlar o cursor na tela. A operação parece com um mouse de computador, com um botão que funciona como Enter para selecionar os itens.

Controle por voz

Muitos modelos de Smart TV possuem controle por voz. É possível pedir para aumentar ou diminuir volume, trocar de canal, mudar da TV aberta para uma porta HDMI ou abrir um aplicativo de serviço de streaming, por exemplo. Procure pelo símbolo de microfone no seu controle remoto e faça o teste.

Integração com outros dispositivos

A Smart TV pode funcionar como um hub de controle dos dispositivos inteligentes da sua casa, como lâmpadas e tomadas smart. A maior parte dos aparelhos lançados nos últimos anos possui compatibilidade ou já saem de fábrica com integração com os assistentes virtuais. Dessa forma, além de dar ordens de voz para a TV, você pode comandar seus dispositivos conectados pelo controle remoto. O próprio aparelho identifica se o comando é para a TV ou se você está acionando um assistente virtual pelo nome.

Gravar conteúdos

Algumas TVs contam com recurso para gravação de programas e conteúdos ao vivo. É possível tanto acionar na hora como programar. Os arquivos ficam na memória interna da TV ou podem ser salvos em um pendrive ou HD externo.

Inteligência artificial

Diversas marcas anunciam Smart TVs que exploram diferentes recursos com o uso de inteligência artificial, como apresentar os aplicativos mais utilizados na tela inicial ou melhorar conteúdos, preenchendo pixels com elementos similares, para exibir uma imagem mais próxima do 4K ou do 8K. Em alguns casos, é preciso acionar um modo de exibição no menu para aproveitar esse recurso em sua totalidade.

Ajuste da tela

Diversas TVs possuem ajustes como "Eye Comfort", que regulam o brilho da tela para um nível confortável aos olhos, levando em conta a iluminação do ambiente. Isso pode ser útil para quem tem uma Smart TV grande em uma sala pequena e com pouco espaço entre a tela e o sofá. Procure a opção para ter uma experiência mais confortável.

Exibir conteúdos do celular ou notebook sem fios

As TVs mais modernas possuem opções variadas para espelhar o conteúdo de smartphones ou notebooks na tela grande. Isso pode ser útil para mostrar vídeos caseiros, fazer apresentações, exibir um filme baixado no notebook que não está disponível em serviços de streaming ou, especialmente, para assistir a programas, eventos e filmes em aplicativos não disponíveis para sua TV. Isso é possível via Chromecast integrado ou Apple AirPlay.

Explorar o Bluetooth da TV

A maioria das Smart TVs vêm com conexão Bluetooth, o que permite conectar caixas de som e fones de ouvido, mas também manter o seu celular pareado com o aparelho, para controlar diversas funções, como a movimentação do cursor na tela, digitar mais rapidamente uma palavra ou expressão na busca ou até substituir o controle remoto.

