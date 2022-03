Spotify fora do ar? Usuários relatam que app caiu e apresenta erro de login

De acordo com mensagens dos usuários do Downdetector, o problema acontece na versão web e no aplicativo para celular. O serviço, que monitora a estabilidade de plataformas digitais, mostra que o problema com o Spotify começou por volta das 15h10. Nos testes do TechTudo, ao tentar abrir o app as sessões foram encerradas automaticamente. Ao solicitar um novo login, o serviço exibiu uma mensagem de erro que avisa “que o e-mail ou senha inseridos estão incorretos”.