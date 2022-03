Spotify testa novo 'Modo Carro' baseado em comandos de voz

O Spotify iniciou, nos últimos dias, os testes de um novo recurso para motoristas ouvirem música em seus carros. Baseada em comandos de voz, a função tem como objetivo tornar a usabilidade mais prática, a fim ). O recurso pode ser ativado quando o condutor está com o celular emparelhado com o carro via Bluetooth.Oa substituir o antigo Car View, tendo ganhado uma interface minimalista de uso prático e objetivo.

O teste do Modo Carro está disponível para alguns usuários de dispositivos Android, conforme observado pelos sites especializados 9to5Google e Engadget, e não há previsão de quando o modo chegaria ao iPhone (iOS). O recurso pode ser ativado quando o condutor está com o celular emparelhado com o carro via Bluetooth.

2 de 3 Novo Modo Carro do Spotify apresenta interface com visual minimalista — Foto: Reprodução/9to5Google Novo Modo Carro do Spotify apresenta interface com visual minimalista — Foto: Reprodução/9to5Google

Com o novo Modo Carro, os usuários conseguem utilizar comandos de voz para selecionar qual música ou álbum deve ser tocado, além de procurar por artistas específicos. A função ainda permite tocar ou pausar o que está em reprodução, avançar faixas e adicioná-las à lista de favoritas. A interface do novo modo possui visual simples, como apontam as capturas de tela feitas pelo 9to5Google. Com isso, o condutor também pode realizar toques rápidos para acessar o que quer ouvir.

Como ainda está em fase de testes, é possível que o novo Modo Carro apareça no futuro com algumas mudanças. A empresa ainda está recebendo feedbacks dos usuários escolhidos para testar a nova função.

O antigo recurso para carros do Spotify, o Car View, foi desabilitado em novembro de 2021. Na época, a empresa informou que estava trabalhando em "uma variedade de novas maneiras de oferecer a melhor experiência no carro". Além disso, afirmou que "aposentar o Car View é algo que precisa acontecer para abrir caminho para inovações que estão por vir". Dessa forma, o antigo modo deu espaço à nova interface — com botões menores — e ao recurso de voz.

3 de 3 Car Thing está disponível paracompra nos Estados Unidos por 90 dólares — Foto: Divulgação/Spotify Car Thing está disponível paracompra nos Estados Unidos por 90 dólares — Foto: Divulgação/Spotify

Também como parte das inovações prometidas pelo Spotify para oferecer melhor experiência ao ouvir músicas no carro, o serviço de streaming lançou, em abril de 2021, o Car Thing. O dispositivo funciona como uma central multimídia exclusiva para o app, com tela responsiva ao toque e comandos de voz para controlar as faixas musicais. Ainda não há previsão de lançamento do gadget no Brasil. Ele pode ser adquirido no exterior por US$ 90, cerca de R$ 430 em conversão direta e sem impostos.