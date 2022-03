Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin: veja gameplay e requisitos

1 de 3 Em Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin, o jogador controla Jack Garland, além de outros dois guerreiros, Jed e Ash — Foto: Reprodução/PlayStation Em Stranger of Paradise - Final Fantasy Origin, o jogador controla Jack Garland, além de outros dois guerreiros, Jed e Ash — Foto: Reprodução/PlayStation

História

A história de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin toma como base o primeiro Final Fantasy, lançado no Japão em 1987 originalmente para o videogame Famicom. No game, os jogadores controlam o protagonista Jack Garland ao lado de dois outros guerreiros, Jed e Ash. O trio eventualmente ganha mais um integrante e, juntos, eles se tornam os quatro Guerreiros da Luz, destinados a salvar o mundo ao derrotar uma força maligna chamada Chaos. A partir do enredo, o game sugere que a história aparentemente simples do primeiro Final Fantasy escondia camadas mais sombrias a serem descobertas.

2 de 3 Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin reimagina o primeiro game da franquia como um sombrio jogo de ação e RPG — Foto: Reprodução/Microsoft Store Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin reimagina o primeiro game da franquia como um sombrio jogo de ação e RPG — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Gameplay

A jogabilidade é bastante inspirada pela série Nioh e por jogos do estilo Dark Souls. Há um grande nível de dificuldade, com inimigos comuns que são poderosos o bastante para derrotar o jogador, caso não esteja atento. A principal diferença entre Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e os populares sous-like, no entanto, é que o novo título da Square possui diferentes níveis de dificuldade. Isso inclui um modo chamado "Story", voltado pra usuários que apenas querem acompanhar o enredo sem se preocupar muito com o desafio.

O sistema de batalha é complexo, contando com ataques leves, pesados, defesa, contra-ataques, esquiva e muito mais. É possível eliminar um inimigo ao esgotar sua barra de energia ou ao enfraquecê-lo o bastante para desferir um último golpe. Como recompensa, o jogador recebe os MP do game, o chamado Soul Burst. O jogo não utiliza um sistema de níveis tradicional de RPG, mas, ao derrotar inimigos e explorar as fases, é possível encontrar novos equipamentos que tornam seus personagens cada vez mais fortes.

3 de 3 O sistema de combate de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin é profundo como em Nioh, mas jogadores podem diminuir a dificuldade do game — Foto: Reprodução/PlayStation O sistema de combate de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin é profundo como em Nioh, mas jogadores podem diminuir a dificuldade do game — Foto: Reprodução/PlayStation

Os "Jobs" clássicos de Final Fantasy também são usados para oferecer diferentes formas de jogar, como acontece com as classes da saga Souls. É possível ter dois "Jobs" de cada vez e alternar rapidamente entre eles com o toque de um botão, o que é interessante para realizar combos. Cada Job conta com seu próprio estilo de lutar, além de armas e equipamentos que permitem criar diferentes estratégias.

Requisitos mínimos