Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins ganha demo para PS5 e PS4

1 de 1 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin traz time de Nioh e explora as origens da franquia de RPG — Foto: Divulgação/Square Enix Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin traz time de Nioh e explora as origens da franquia de RPG — Foto: Divulgação/Square Enix

Segundo as primeiras informações, a versão demo permite experimentar as três primeiras fases do jogo, com a opção de transferir o progresso para a versão completa posteriormente. Além disso, o modo multiplayer cooperativo estará disponível para convidar até três amigos para a jogatina. A empresa não entrou em detalhes sobre haver um tempo limite para essa versão de demonstração, sugerindo que a mesma estará disponível para sempre.

A história do jogo traz a perspectiva de Jack Garland, um novo protagonista que é descrito como um vilão pela própria desenvolvedora. Os jogadores encontram um mundo mais sombrio em que os quatro cristais elementais de Cornelia, que forneciam proteção ao reino, escureceram. Por isso, cabe a Jack e seu grupo de heróis escolhidos restaurar o seu brilho.

Embora Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin traga uma premissa completamente diferente para a série de RPG, os fãs de longa data podem reconhecer cenários, mecânicas como os jobs — com pelo menos 30 classes disponíveis — e até mesmo personagens ao explorar as masmorras do game.

Os jogos inspirados em soulslikes, como Nioh e Elden Ring, são conhecidos pelo alto nível de desafio, a Square Enix garante que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin será um jogo acessível. Entre as opções de dificuldade disponíveis está a Story, que permite aproveitar a história de uma maneira mais casual, mas sem deixar de lado a gameplay — apontada como o maior destaque do lançamento. O novo trailer, exibido durante o evento, pode ser conferido a seguir: