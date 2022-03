O TikTok anunciou, na segunda-feira (28), o aumento do tempo limite dos vídeos da rede social para 10 minutos. A mudança chega menos de um ano após a expansão da duração máxima dos clipes de 1 para 3 minutos , que ocorreu em julho de 2021. O recurso está sendo liberado aos poucos para alguns usuários, que receberam a notícia por meio de uma notificação do celular. A novidade deve ser disponibilizada para criadores do mundo todo a partir das próximas semanas.

Segundo um porta-voz da rede social, em comunicado ao site The Verge, a mudança é uma forma de melhorar as experiências dos usuários no TikTok. “No ano passado, introduzimos vídeos mais longos, dando a nossa comunidade mais tempo para criar e se divertir no TikTok. Hoje, estamos empolgados em começar a lançar o recurso que permite enviar vídeos de até 10 minutos. Esperamos liberar ainda mais possibilidades criativas para nossos criadores em todo o mundo", comentou o porta-voz.

1 de 1 TikTok aumenta duração máxima de vídeos para 10 minutos — Foto: Helito Beggiora/TechTudo TikTok aumenta duração máxima de vídeos para 10 minutos — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O que é glow up no TikTok? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

O TikTok, conhecido por ser uma rede social de vídeos curtos, começou permitindo a criação de clipes com duração de 15 segundos. A limitação gerou, entre os criadores de conteúdo, a prática de gravar os vídeos em partes e liberá-los aos poucos no perfil. Com a primeira alteração, o tempo dos clipes foi expandido para um minuto. Em seguida, a plataforma passou a permitir a publicação de conteúdos de três minutos.

O novo formato do TikTok deve aumentar o clima de concorrência entre a rede social chinesa e o YouTube, além de contribuir para o alcance de um público que prefere conteúdos mais longos. Ao mesmo tempo, a mudança para vídeos extensos também pode prejudicar a empresa, uma vez que limita a quantidade de dados sobre o comportamento do usuário que podem ser coletados.

É interessante notar que, enquanto o TikTok expande a duração dos conteúdos, aplicativos rivais seguem o caminho oposto e se esforçam para oferecer ferramentas para publicação de vídeos curtos. Um exemplo é o Shorts, do YouTube, e o Reels, do Instagram. Ambas plataformas permitem publicar clipes de 60 segundos nas redes sociais.

Vale destacar que, para receber o novo recurso, os usuários precisam instalar a versão mais recente do TikTok.

Com informações de The Verge e 9to5Mac

Veja também: 5 tipos de Stories para aumentar o engajamento no Instagram