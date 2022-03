Tinder lança função para verificar antecedentes criminais dos matches

O Tinder lançou, na quarta-feira (9), um recurso que permitirá aos usuários checar os antecedentes criminais das pessoas com quem deram match. A função, anunciada pelo aplicativo de relacionamento em março de 2021 , tem o objetivo de oferecer mais segurança na marcação de encontros e chega após a repercussão do documentário " O Golpista do Tinder ", que conta a história de um estelionatário que arrecadou quantias milionárias de suas vítimas. Por ora, a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos.

O serviço de "background check" será oferecido pela organização sem fins lucrativos Garbo. Outros apps de relacionamento controlados pelo Match Group, como OkCupid, Hinge e Azar, também receberão a função de checagem de antecedentes criminais.

1 de 1 Tinder lança recurso para visualizar antecedentes criminais visando oferecer mais segurança aos usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Tinder lança recurso para visualizar antecedentes criminais visando oferecer mais segurança aos usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Qual o melhor aplicativo de paquera: Tinder, Badoo, Happn ou Fresh? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Inicialmente, o Tinder oferecerá duas checagens gratuitas a cada usuário, com limite de 500 mil consultas grátis. Depois, será preciso pagar pelo serviço. Cada checagem na Garbo custa U$ 2,50 (cerca de R$ 12,60 na cotação atual da moeda americana), mais uma taxa de processamento por transação. Segundo o Tinder, todos os rendimentos vão para a organização, para financiar os custos de suas operações.

Para checar os antecedentes criminais do pretendente, é preciso entrar na central de segurança do Tinder, acessível pelo ícone de escudo azul. O aplicativo, então, redirecionará o usuário para o site oficial da Garbo, onde ele deve adicionar o número de telefone e o nome da pessoa com quem deu match. Caso a busca não dê retorno, a Garbo pedirá a inserção de mais informações, como a idade aproximada do pretendente.

Informações compartilhadas no app de relacionamentos, como endereço e signo do zodíaco, também podem contribuir para refinar a busca, que leva cerca de três minutos e tem como base os registros criminais da Justiça. O banco de dados da Garbo conta com mais de um bilhão de denúncias relacionadas a comportamentos violentos.

Com a ferramenta, o Tinder também espera encorajar a reportação de pessoas com antecedentes criminais em aberto pelo próprio chat do aplicativo.

Com informações de Tinder, TechCrunch e Digital Trends

Veja também: o que é e como funciona o Tinder