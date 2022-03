Tudo sobre Nokia C01 Plus: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia C01 Plus é um celular básico cuja ficha técnica se destaca pela tela HD+ de 5,45 polegadas. O smartphone possui também um sistema fotográfico capaz de produzir imagens com até 5 megapixels. Confira a seguir todos os detalhes do dispositivo.

O aparelho da Nokia chegou ao mercado brasileiro em junho de 2021 pelo preço sugerido de R$ 799. Disponível nas cores azul e violeta, pode ser encontrado na Amazon por R$ 519 — uma queda de R$ 280.

2 de 5 Nokia C01 Plus permite gravar vídeos em alta definição — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C01 Plus permite gravar vídeos em alta definição — Foto: Divulgação/Nokia

Ficha técnica do Nokia C01 Plus

Resolução da tela: HD+ (720 x 1440 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 5 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: Cortex-A55 (4X 1.6 GHz) + Cortex-A55(4X 1.2 GHz)

Memória RAM: 1 GB

Armazenamento: 32 GB

Cartão de memória: Micro SD até 128 GB

Capacidade da bateria: 3.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 148 x 71,8 x 9,3 mm; 157g

Cores: azul e violeta

Anúncio e lançamento: junho de 2021

Preço de lançamento: R$ 799

Tela e design

3 de 5 O dispositivo pesa 157 gramas — Foto: Divulgação/Nokia O dispositivo pesa 157 gramas — Foto: Divulgação/Nokia

Com a proposta de ser básico, o Nokia C01 Plus conta com corpo em plástico texturizado. Na parte traseira, o modelo vem com apenas uma câmera traseira e um flash de LED acima em um módulo no espaço central do aparelho. Na parte da frente, por sua vez, esse dispositivo vem com bordas grossas ao seu redor, com direito a um flash de LED frontal. Na tampa, ele tem uma saída de som.

A tela desse telefone tem 5,45 polegadas que conta a tecnologia IPS, o que significa que cristais líquidos formam as imagens. O recurso é mais em conta em comparação com outros artifícios, mas traz boas cores e nitidez de imagem. O dispositivo oferece qualidade em alta definição (HD).

Câmera

4 de 5 O aparelho da Nokia vem com duas câmeras: HDR frontal e traseira com flash — Foto: Divulgação/Nokia O aparelho da Nokia vem com duas câmeras: HDR frontal e traseira com flash — Foto: Divulgação/Nokia

O modelo da Nokia vem com duas câmeras de 5 MP, uma frontal e outra traseira. Elas permitem imagens de qualidade moderada, com uma resolução de 2582 x 1936 pixels. Além disso, ele permite gravação de vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280 x 720 pixels e 30 fps.

As câmeras simples têm o próprio flash em LED para proporcionar fotos noturnas. Este recurso permite melhorar a luminosidade e atende ao seu público.

Desempenho e armazenamento

O aparelho da Nokia vem com um processador ARM Cortex A-55 da Spreadtrum, que está longe de ser uma tradição. O chip com oito núcleos atinge uma velocidade máxima de 1,6 GHz.

Na memória RAM, o dispositivo conta com 1 GB e vem em versão com 16 GB de espaço para armazenamento interno. O celular permite expansão de memória via cartão microSD de até 128 GB.

Bateria

No quesito bateria, o simples hardware conta com um acessório de lítio com a capacidade de 3.000 mAh. Embora seja um componente relativamente pequeno, permite que o telefone fique um dia inteiro longe das tomadas, já que o sistema operacional mais simples ajuda a economizar energia. O dispositivo vem com carregador na embalagem.

Versão do Android e recursos adicionais

5 de 5 O dispositivo oferece conectividade 4 G — Foto: Divulgação/Nokia O dispositivo oferece conectividade 4 G — Foto: Divulgação/Nokia

O C01 Plus vem com Android 11 Go instalado de fábrica. Essa é uma versão mais simples do sistema do Google, o que ajuda no consumo de bateria. Em relação à conectividade, o modelo da Nokia vem com Wi-Fi, GPS e Bluetooth. Além disso, conta com rádio nativo.

Preço

O Nokia C01 Plus está disponível no Brasil desde junho de 2021 nas cores azul e violeta. Atualmente, ele está disponível na Amazon por R$ 519.