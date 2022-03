Tudo sobre Nokia C20: ficha técnica, preço e lançamento

O Nokia C20 é um celular básico, voltado para quem procura um telefone com ficha técnica mais simples. A telona HD+ widescreen de 6,5 polegadas com a resolução de 1600 x 720 pixels é um dos pontos fortes do aparelho, que também conta com câmera de apenas 5 MP. Confira a seguir todos os detalhes deste dispositivo.

O celular de entrada da Nokia está disponível em duas opções de cores: azul e dourado. Ele chegou ao Brasil em setembro de 2021 por R$ 999. Desde a época do lançamento até agora, ficou cerca de 30% mais barato. Atualmente, o modelo C20 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 612 no site da Amazon — desconto de R$ 387.

2 de 5 Nokia C20: modelo traz 32 GB de memória interna — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C20: modelo traz 32 GB de memória interna — Foto: Divulgação/Nokia

Ficha técnica do Nokia C20

Resolução da tela: Full HD+ (720 x 1600 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 5 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 11

Processador: Cortex-A55 (4X 1.6 GHz) + Cortex-A55 (4X 1.2 GHz)

Memória RAM: 1 GB

Armazenamento: 32 GB

Cartão de memória: microSD até 256 GB

Capacidade da bateria: 3.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Dimensões e peso: 169,9 x 77,9 x 8,8 mm; 191 g

Cores: azul e dourado

Anúncio e lançamento: 13 de setembro de 2021

Preço de lançamento: R$ 999

Preço atual: R$ 612

Tela e design

3 de 5 Nokia C20 traz conectividade 4G — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C20 traz conectividade 4G — Foto: Divulgação/Nokia

O Nokia C20 tem tela de 6,5 polegadas que conta a tecnologia IPS, que são cristais líquidos que formam as imagens. O recurso é mais barato em comparação com outras tecnologias, mas oferece boas cores e nitidez de imagem. Ele traz qualidade em alta definição (HD).

No design, o modelo traz na parte da frente um notch no formato de gota que abriga a câmera frontal. Na traseira, por sua vez, possui aparência texturizada com uma saída de som mais abaixo e uma câmera traseira com um módulo circular que contém também o flash. A fabricante promete um smartphone simples que usa material durável. As bordas do celular são finas, com 8,8 mm de espessura.

Câmera

4 de 5 Câmera traseira captura imagens com 5 MP — Foto: Divulgação/Nokia Câmera traseira captura imagens com 5 MP — Foto: Divulgação/Nokia

Como se trata de um celular básico, as câmeras do Nokia C20 não possuem muitos recursos. Tanto o sensor principal quanto o frontal contam com 5 MP. Eles permitem fotos de qualidade moderada, com resolução de 2582 x 1936 pixels. Já a gravação de vídeos é feita em alta definição (HD) com uma resolução de 1280 x 720 pixels.

Além disso, ambas as câmeras possuem flash em LED para proporcionar fotos com maior visibilidade em ambientes noturnos. Desta forma, as imagens saem majoritariamente claras e brilhantes independentemente da iluminação.

Desempenho e armazenamento

O aparelho da Nokia vem com um processador ARM Cortex A-55 da Spreadtrum. O chip octa-core é composto de oito núcleos e atinge uma velocidade máxima de 1,6 GHz.

Na memória RAM, o aparelho conta com 2 GB e vem com 32 GB de espaço para armazenamento interno. O C20 permite expandir a memória via cartão MicroSD de até 256 GB.

Bateria

5 de 5 C20 vem com Android Go e câmera de 5 MP — Foto: Divulgação/Nokia C20 vem com Android Go e câmera de 5 MP — Foto: Divulgação/Nokia

Dentro da categoria de celulares básicos, a bateria de 3.000 mAh está no mesmo nível dos concorrentes. Apesar de o número ser consideravelmente inferior ao observado em modelos mais avançados, o Nokia permite uma boa autonomia devido ao hardware mais simples.

Por isso, a fabricante promete que essa capacidade seja o suficiente para aguentar um dia inteiro de duração. Além disso, o dispositivo já vem com carregador na embalagem.

Versão do Android e recursos adicionais

O C20 sai de fábrica rodando o Android 11 Go, versão simplificada dos sistema operacional do Google. Essa 11ª versão do SO trouxe agrupamento de notificações de conversas, controles multimídia aprimorados, gravação de tela nativa, histórico de notificações e maior proteção de dados no formato mais completo.

Como se trata de uma versão simplificada, a Go deixa alguns recursos de lado, mas tem a economia maior de bateria como ponto forte. Sobre a conectividade, essa versão do smartphone da Nokia oferece ao usuário Wi-Fi, GPS e Bluetooth. A entrada é micro-USB, padrão desatualizado em relação aos smartphones Android mais modernos, que contam com USB-C.

Preço

O Nokia C20 está disponível no Brasil desde 25 março de 2021 nas cores azul e dourado. Ele está disponível na Amazon por valores a partir de R$ 612.

