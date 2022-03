Valkyrie Elysium é o novo jogo de RPG da Square Enix para PS4, PS5 e PC

Valkyrie Elysium foi uma das surpresas anunciadas pela Square Enix durante o State of Play, evento digital da Sony ocorrido nesta quarta-feira (9). O jogo está sendo desenvolvido pela Soleil (Ninjala, Naruto to Boruto: Shinobi Striker) e faz parte da série de jogos Valkyrie Profile, popular no PlayStation no início dos anos 2000. O jogo ainda não teve uma data de lançamento divulgada, mas já se sabe que estará disponível ainda este ano para PC (Steam), PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5).