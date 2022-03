Valorant: LOUD vence a NiP e fica com o título da Etapa 1 do VCT BR 2022

A LOUD venceu a Ninjas in Pyjamas neste domingo (27), e se sagrou campeã da primeira etapa do Valorant Challengers Brasil 2022 . Depois de fazer uma campanha dominante, tanto na fase de grupos como nos playoffs, a LOUD chegou para a decisão como favorita para conquistar o título. A NiP conseguiu mostrar um bom j ogo durante a série melhor de cinco partidas (MD5), mas sofreu principalmente com os clutches executados por seus adversários e não conseguiu se impor no confronto. No final, a LOUD encerrou a série com uma vitória por 3–0, sendo parciais de 13–4, na Bind; 13–11, na Fracture; e 13–4, na Ascent.

Com o título da Etapa 1 do VCT BR, a LOUD assegurou a vaga direta no Masters Reykjavík 2022, torneio internacional de Valorant, e ainda levou para casa o prêmio de R$ 100 mil. Já a NiP garantiu a premiação de R$ 75 mil com o vice-campeonato e ficou com uma vaga no Last Chance Qualifier, a última oportunidade de garantir seu espaço no Masters da Islândia. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a decisão da primeira etapa do Challengers Brasil 2022.

Mapa 1 (Bind)

A LOUD chegava como ampla favorita para o começo dessa série e não demorou muito para mostrar as razões. No primeiro pistol, a Ninjas in Pyjamas tentou uma estratégia agressiva na defesa, mas a LOUD respondeu sem dificuldades e ainda contou com Felipe "Less" Basso (Sage) pegando um abate com a faca em Alexandre "xand" Zizi (Raze). A NiP só foi respirar no quinto round, com Walney "Jonn" Reis (Jett) trazendo os abates iniciais e Cauan "cauanzin" Pereira (Skye) finalizando a conta para garantir a primeira vitória. No entanto, a LOUD não diminuiu seu ritmo e encerrou essa metade da Bind em um largo 10–2.

A NiP voltou a dar um pouco de esperanças para sua torcida ao vencer o segundo pistol e o anti-eco para colocar o placar em 10–4. O quinto ponto estava pronto para chegar na rodada seguinte, mas Erick "aspas" Santos fez um lindo clutch 1x2 no retake ao alinhar os dois jogadores restantes dos Ninjas a garantir o defuse da spike. Essa derrota acabou com as forças da NiP, que viu a LOUD seguir dominante até confirmar a vitória na Bind em 13–4.

Mapa 2 (Fracture)

A Ninjas in Pyjamas conseguiu encontrar certo conforto nos primeiros rounds da Fracture, abrindo uma boa vantagem inicial. Eventualmente, a LOUD buscou o equilíbrio no confronto pelo ataque e deixou o duelo completamente em aberto. No final dessa metade, o que decidiu o resultado final foram os clutches por parte da LOUD. Com a dupla Gustavo "Sacy" Rossi (Breach) e Matias "Saadhak" Delipetro (Chamber) em um round, e Bryan "pANcada" Luna (Brimstone) em outro, os barulhentos buscaram rounds muito complicados e derrubaram o bom momento da NiP, encerrando a metade em 8–4.

Apesar de uma difícil primeira metade, os Ninjas ensaiaram uma recuperação no ataque e logo diminuíram a diferença de rounds. A LOUD voltou a respirar com uma vitória perfeita em um round econômico, mas Gabriel "bezn1" da Costa (Cypher) e Benjamin "bnj" Rabinovich (Brimstone) voltaram a impactar o jogo para a NiP e mantiveram sua equipe viva no confronto. Nesse cenário de muito equilíbrio, quem saiu sorrindo foi a LOUD, que encerrou o mapa em um apertado 13–11 para chegar ao tournament point.

Mapa 3 (Ascent)

A LOUD iniciou o mapa Ascent mostrando um bom retake no pistol e conseguindo sobreviver à tentativa de clutch de Cauan "cauanzin" Pereira (Sova). A NiP se recuperou com a vitória no primeiro armado e um belo clutch de Gabriel "bezn1" da Costa (Killjoy) para cima da dupla Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) e Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O). Depois, ambas as equipes trocaram rounds econômicos e deixaram o placar em 3–3, indicando que esta seria mais uma metade decidida nos detalhes. No entanto, a LOUD acordou a partir do sétimo round, emplacou cinco rounds em sequência e fechou a metade em 8–4.

Partindo para o ataque da Ascent, a LOUD conseguiu a vitória no segundo pistol e logo abriu 10–4. Na rodada seguinte, um duelo armado para a NiP voltar a sonhar com uma recuperação. O começo foi excelente para os Ninjas, mas Bryan "pANcada" Luna (Omen) apareceu com uma bela jogada para frustrar os planos de seus adversários e assegurar o 11° ponto da LOUD. O golpe foi duro demais para a NiP, que não se encontrou mais no confronto e viu seu adversário fechar o mapa em 13–4 e ficar com a taça.

Veja, na tabela abaixo, como ficou a classificação final da Etapa 1 do Valorant Challengers Brasil 2022 e a premiação recebida por cada equipe:

Valorant Challengers Brasil 2022 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação Pontos no Circuito VCT Vaga 1° LOUD R$ 100 mil - Masters Reykjavík 2022 2° Ninjas in Pyjamas R$ 75 mil 55 Last Chance Qualifier 3° Vivo Keyd R$ 50 mil 50 - 4° FURIA Esports R$ 40 mil 45 - 5°–6° Gamelanders e TBK Esports R$ 32,5 mil 40 - 7°–8° Liberty e INGAMING Esports R$ 25 mil 35 Série de Acesso 9°–10° Team Vikings e Sharks Esports R$ 12,5 mil 30 Série de Acesso

Masters Reykjavík e Last Chance Qualifier

O próximo desafio da LOUD será no Masters, que retorna para a capital da Islândia, Reykjavík, em 2022. Este será o primeiro grande torneio internacional do ano e reunirá 12 das melhores equipes do Brasil, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), América do Norte, Coreia do Sul, Japão, Ásia-pacífico e América Latina. O Masters acontece entre o dia 10 e o dia 24 de abril, distribuirá pontos de circuito, que decidirão as participantes do Valorant Champions 2022, e terá premiação em dinheiro, cujo valor ainda não foi divulgado.

Apesar da derrota, a Ninjas in Pyjamas terá uma última oportunidade de garantir a vaga na Islândia. Essa oportunidade será no Last Chance Qualifier, que acontecerá presencialmente no México na próxima sexta-feira (1). A NiP enfrentará a vice-campeã da liga latino-americana em uma série melhor de cinco partidas (MD5). A vencedora do confronto ficará com a última vaga na Islândia.

