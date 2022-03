Valorant: veja jogos e calendário dos playoffs da Etapa 1 do VCT BR

A Etapa 1 do Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2022 já chegou em sua fase final, os playoffs. LOUD, TBK Esports, Gamelanders, Ninjas in Pyjamas, Vivo Keyd e FURIA Esports conquistaram a classificação na fase de grupos. Eles seguirão na luta pelo título desta primeira fase do VCT BR e também pela vaga no Valorant Masters Reykjavík, o primeiro torneio internacional e presencial de Valorant de 2022. Vale lembrar que o vice-campeão ganhará uma vaga no Last Chance Qualifier, que acontecerá na Cidade do México. Ele disputará a última vaga para o Masters com o vice-campeão da região LATAM.