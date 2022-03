Vampire Survivors: veja combos, armas, gameplay e requisitos do jogo

Vampire Survivors é um jogo minimalista de terror gótico cuja missão é sobreviver a uma noite amaldiçoada em meio a centenas de monstros, no estilo Bullet Hell. O game viralizou desde 17 de dezembro, data em que foi lançado o acesso antecipado no Steam, e terá um novo roteiro com atualizações importantes antes de sua chegada oficial. As novidades incluem cinco níveis inéditos, nove personagens e 16 armas, mas ainda não há informações sobre quando o update estará disponível.