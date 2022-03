VCT BR 2022: NiP vence a VK e enfrenta a LOUD na final; veja detalhes

A NiP (Ninjas in Pyjamas) venceu a Vivo Keyd, neste sábado (26), e vai encarar a LOUD na grande final da 1° etapa do Valorant Challengers Brasil 2022. Após sobreviverem à fase de grupos e chegarem na decisão dos playoffs, ambas as equipes estarão disputando o título desta etapa do VCT BR e a vaga direta no Masters Reykjavík 2022, o primeiro torneio internacional de Valorant do ano. A grande final acontece neste domingo (27) a partir das 13h, no horário oficial de Brasília e será transmitida nos canais oficiais do Valorant na Twitch , no YouTube e na Nimo TV . Confira, a seguir, um resumo do que aconteceu nos playoffs e as expectativas para a final.

Seis sobreviventes

O Valorant Challengers Brasil 2022 (Etapa 1) começou com dez equipes disputando a fase de grupos. No encerramento desta primeira fase, no dia 12 de março, restaram apenas seis sobreviventes: LOUD, Ninjas in Pyjamas, TBK Esports, Vivo Keyd, Gamelanders e FURIA Esports. Os playoffs começaram no dia 22 de março e vão se encerrar com a grande final deste domingo (27). A líder do Grupo A, LOUD, e a líder do Grupo B, Ninjas in Pyjamas, ficaram em lugares privilegiados na chave dos playoffs e apenas aguardaram por suas rivais.

Na primeira fase, a Vivo Keyd despachou a Gamelanders, enquanto a FURIA venceu a TBK. Na segunda fase, a LOUD voltou a mostrar seu favoritismo ao título e dominou o confronto contra a VK, inclusive com um 13–1 na Breeze. A NiP teve mais dificuldades contra a FURIA, mas assegurou sua vitória de virada por 2–1 após sobreviver a um overtime e surpreender com um 13x1 no terceiro jogo. VK e FURIA viriam a eliminar TBK e Gamelanders respectivamente na chave inferior, fechando o Top 4 da etapa.

O domínio da LOUD

O Top 4 dos playoffs se iniciou com Vivo Keyd e FURIA Esports se enfrentando na chave inferior, e LOUD e Ninjas in Pyjamas se encarando na final da chave superior na primeira série melhor de cinco partidas (MD5) da competição. O primeiro confronto foi entre VK e FURIA, ocorrido na última quinta-feira (24). Em uma série bastante controlada, a VK conseguiu a vitória por 2–0 e garantiu sua passagem para a final da chave inferior, onde ainda aguardaria sua rival.

Na final da chave superior, as duas líderes da fase de grupos se encaravam pela primeira vez. A MD5 poderia marcar a primeira derrota da LOUD em um mapa, algo que ainda não aconteceu na Etapa 1. Porém, o que ocorreu durante a série foi mais um confronto tranquilo para os barulhentos, que fizeram um 3–0 bastante convincente para cima da NiP, avançaram para a grande final e confirmaram ainda mais seu favoritismo na disputa pelo título.

Final definida

Neste sábado (26), a Ninjas in Pyjamas bateu a Vivo Keyd por 3–2 em uma longa série melhor de cinco partidas (MD5) na final da chave inferior. A vitória da NiP foi construída a partir de uma Breeze tranquila, onde a VK até iniciou com a vantagem, mas que não foi o suficiente para segurar o ímpeto dos Ninjas. No segundo mapa, a Ascent, a VK chegou a abrir 10–5 no marcador, mas a NiP encontrou vitórias muito importantes em rounds econômicos, buscou a virada e fechou o mapa em 13–11. No map point da NiP, a VK iniciou uma grande reação e venceu na Icebox, essa no overtime, e na Haven, levando a série ao último mapa. Por fim, na Split, a NiP acordou e evitou o reverse sweep com uma excelente vitória por 13–3.

O resultado definiu a grande final da 1° etapa do VCT BR 2022. Ninjas in Pyjamas vai encarar a LOUD em uma revanche na busca pelo título, a premiação de R$ 100 mil e principalmente a vaga direta no Masters Reykjavík 2022. É importante ressaltar que a vice-campeã, além de levar R$ 75 mil em premiação, irá para o Last Chance Qualifier, onde disputará a última vaga da região LATAM para a competição na Islândia. Lembrando que a final acontece no domingo (27) a partir das 13h.

