Veja os eletrônicos mais desejados pelos brasileiros, segundo pesquisa

Uma pesquisa mostrou quais são os objetos mais desejados pelos brasileiros para incrementar seus lares. O estudo, realizado pelo QuintoAndar em parceria com o Datafolha, foi dividido entre moradores de casa e apartamento, revelando a busca do consumidor por um ambiente mais seguro e sustentável.

No campo tecnológico, itens eletrônicos de segurança e dispositivos com assistentes virtuais, como Alexa ou Google Home, despertaram maior interesse de quem mora em casa. Fechaduras eletrônicas e luzes inteligentes, que podem ser controladas via aplicativos de smartphone, despontaram como as mais cobiçadas pelos moradores de prédios.

Veja os eletrônicos de maior desejo dos brasileiros, segundo pesquisa

No total, 3.186 pessoas com mais de 21 anos participaram da pesquisa. Entre os itens eletrônicos mais desejados tanto para os moradores de casa quanto para os de apartamento, destacaram-se os painéis solares, que atraem sete a cada dez entrevistados.

Um lar sustentável

Engana-se quem pensa que a sustentabilidade não é um ponto considerado na hora de montar o lar dos sonhos no Brasil. Para 73% dos entrevistados que moram em casa, ter seu próprio painel solar é o maior desejo de consumo, mesmo que apenas 3% possuam o item.

Ainda entre os entrevistados que moram em casas, câmeras de segurança (59%) e alarmes (53%) também estão na lista de desejos. Para as filmadoras, o mercado oferece uma grande variedade de modelos com Wi-Fi e HD, colocados em ambiente interno ou externo.

Os preços cabem em diferentes orçamentos, a exemplo da Smart Câmera 360 Wi-Fi, da Positivo, encontrada por R$ 499, ou da iM5 S, da Intelbras, por R$ 525. Alarmes inteligentes, conectados à internet, que avisam quem está entrando na residência e fazem detecção de fumaça, som e movimento, também são opção para incrementar a segurança de forma digital.

Câmera de segurança Positivo monitora casa e mostra vídeo no celular

Tudo na palma da mão

Entre os moradores de apartamento, o desejo pela sustentabilidade também está presente, com o painel de energia solar sendo cobiçado por 74% dos entrevistados. Até mesmo a composteira doméstica, com 53%, encontra seu lugar no pódio da pesquisa.

Da mesma forma, as facilidades de um lar inteligente falam alto para os residentes de prédios, e a fechadura eletrônica foi citada por 49% dos participantes da pesquisa. Esse aparelho, em sua versão inteligente, possui suporte a senhas biométricas, cartões de aproximação e controle via celular, permitindo conferir quem entrou ou saiu do local.

Na palma da mão, também precisa estar o controle da iluminação doméstica. Entre 46% dos entrevistados, acender ou apagar as luzes deve ser uma tarefa realizada via app e não mais com o tradicional interruptor de parede.

Kits com luzes smart podem ser vistos no catálogo de marcas como Positivo, Philips e até da gigante chinesa Xiaomi. A maioria traz uma iluminação de LED, o que também impacta na economia de energia e nos valores cobrados no final do mês. Mesmo com as vantagens, apenas 9% dos consumidores alegam ter essa tecnologia em algum cômodo do apartamento.

'Alexa, apaga a luz'

A pesquisa do QuintoAndar entrevistou 3.186 pessoas com idades a partir de 21 anos, em todas as regiões do país, entre 11 e 21 de outubro de 2021. Curiosamente, dispositivos com Alexa ou o assistente do Google foram citados apenas por moradores de casas que participaram do estudo. Cerca de 29% dos entrevistados nessa categoria de moradia gostariam de contar com a ajuda da assistente virtual para realizar tarefas no dia a dia, mas apenas 5% dos entrevistados têm produtos que suportam o serviço.