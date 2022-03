WhatsApp: o que se sabe até agora sobre a nova função de enquete

O WhatsApp está desenvolvendo uma função que permite enviar enquetes nas conversas em grupo do mensageiro. A novidade, identificada pelo site especializado WABetaInfo, encontra-se em fase de testes na versão 22.6.0.70 do WhatsApp Beta para celulares iPhone ( iOS ). Ainda não há previsão de quando o recurso, disponível no rival Telegram desde 2018 , será lançado oficialmente para todos os usuários do aplicativo. A seguir, o TechTudo explica tudo o que se sabe até o momento sobre a nova função de enquete do WhatsApp .

1 de 2 WhatsApp: o que você precisa saber sobre a nova função de enquete — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp: o que você precisa saber sobre a nova função de enquete — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como funciona o recurso de enquete no WhatsApp?

O recurso de enquete estará disponível apenas para conversas em grupo. De acordo com o WABetaInfo, site especializado que teve acesso à função, apenas os membros do chat no qual a enquete foi publicada poderão visualizar e responder as perguntas, uma vez que o conteúdo será protegido por criptografia de ponta-a-ponta.

2 de 2 WhatsApp testa enquetes na versão Beta — Foto: Reprodução/WABetaInfo WhatsApp testa enquetes na versão Beta — Foto: Reprodução/WABetaInfo

A captura de tela obtida pelo WABetaInfo permite inferir que, para criar uma enquete no WhatsApp, bastará acionar a função correspondente, inserir uma pergunta e tocar no botão "Create". Como o recurso ainda está em desenvolvimento, não se sabe, por exemplo, quantas alternativas de respostas será possível fornecer, nem se haverá tempo limite para participar da enquete.

O recurso é parecido com as enquetes de outras redes sociais?

A participação nas enquetes do WhatsApp é restritas aos membros do grupo no qual a pergunta foi publicada, o que difere o recurso das enquetes públicas postadas em redes sociais como Twitter e Instagram.

No microblog, as perguntas ficam abertas ao publico na linha do tempo por um tempo determinado. No aplicativo de fotos e vídeos, por sua vez, é possível criar uma enquete com até quatro alternativas, e as questões aparecem nos Stories dos usuários por apenas 24 horas.

Nesse sentido, é mais provável que o recurso do WhatsApp se assemelhe ao do aplicativo rival Telegram. Neste app, é possível adicionar até 10 opções de respostas à enquete, e os votos são anônimos. A votação pode ser encerrada quando o usuário desejar, bastando manter o dedo pressionado sobre o conteúdo e tocar em "Parar Enquete".

Quando o recurso de enquete será lançado?

A função para criação de enquetes está sendo testada na versão 22.6.0.70 do WhatsApp Beta para celulares iPhone (iOS). Conforme informado pelo WABetaInfo, a ferramenta encontra-se nos estágios iniciais de desenvolvimento e deve ser aperfeiçoada nas próximas atualizações da versão para testadores. Por ora, não há previsão de lançamento do recurso para a versão oficial do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Com informações de WABetaInfo

