WhatsApp pode aumentar limite de transferência de arquivos para até 2 GB

O WhatsApp está testando a capacidade de enviar arquivos de mídia com até 2 GB nas conversas. Atualmente, o limite de transferência de documentos é de 100 MB. A descoberta foi feita pelo site WABetaInfo, que identificou a existência do recurso na versão beta do mensageiro para iPhone ( iOS ). Por enquanto, o experimento é limitado a um número pequeno de usuários da Argentina, e não há previsão de chegada para outras regiões.

Os prints capturados pelo WABetaInfo mostram uma tela de advertência exibida no momento do envio de uma mídia na conversa. O aviso afirma que o arquivo é muito grande, e que o usuário só pode enviar documentos com até 2 GB. Apesar de a captura ter sido feita em um celular da Apple, o site afirma que o recurso também já pode ser acessado por alguns testadores na versão beta do aplicativo para Android.

Com o aumento no tamanho dos arquivos, os usuários poderão usar a plataforma para enviar vídeos extensos e com alta qualidade, por exemplo, além de outras mídias maiores, usando a criptografia de ponta a ponta presente no mensageiro. Vale lembrar que o rival Telegram permite que os usuários compartilhem arquivos de até 2 GB desde 2020.

Por se tratar de um teste, é preciso deixar claro que não há a confirmação de que a atualização será implantada na versão final do WhatsApp, nem quando isso poderá acontecer. Também não há informações sobre a chegada do experimento no mensageiro no Brasil.

Com informações de WABetaInfo e MacRumors

