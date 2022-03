WWE 2K22 e Chocobo GP são destaques nos lançamentos da semana

WWE 2K22 e Chocobo GP são os destaques entre os lançamentos de jogos na semana. Com a chegada do novo capítulo, a série de luta-livre volta aos holofotes após um período de quase dois anos sem novos games. Outra novidade é o jogo de corrida com as aves Chocobo, que fazem parte da série Final Fantas y , da Square Eni x .

Os games ainda chegam acompanhados de títulos como o carismático e incomum RPG Time: The Legend of Wright, a jornada de sobrevivência de Ashwalkers, o beat'em up com RPG de Young Souls, Aztech Forgotten Gods, Submerged: Hidden Depths e Workshop Simulator. Confira os detalhes sobre esses games, como suas datas de lançamento, preço e plataformas disponíveis, a seguir.

WWE 2K22 - 11 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Após o lançamento conturbado de WWE 2K20, afetado por muitos bugs, a série de luta livre retorna com WWE 2K22, trazendo uma nova jogabilidade. O jogo celebra os 20 anos de carreira do lutador Rey Mysterio, com o modo 2K Showcase dedicado a relembrar os principais momentos de sua trajetória nos ringues.

Além dele, fãs da WWE poderão jogar com personagens como The Rock, John Cena, Steve Austin, Brock Lesnar e Sasha Banks. O game conta também com duas campanhas no modo MyRise, na qual é possível criar seu próprio lutador ou lutadora para subir de nível e crescer na WWE. O game estará disponível no PlayStation 5 (PS5) por R$ 399,90, no Xbox Series X/S por R$ 399,50 e no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC (Steam) por R$ 349,90.

Chocobo GP - 10 de março - SW

O novo game de corrida da Square Enix, protagonizado pelas divertidas aves Chocobo, chega esta semana ao Nintendo Switch. Nele, os jogadores terão a oportunidade de escolher personagens tanto do universo de Chocobo quanto de Final Fantasy enquanto disputam corridas em diversos tipos de percurso. Entre as rotas, estão a uma pista de testes de Cid, nas ruas de Alexandria e de Zozo, além da Gold Saucer de Final Fantasy 7.

Para atrapalhar seus adversários, será possível ainda usar magias clássicas da série, como Fogo e Aero, que funcionam como os cascos de Super Mario Kart. Chocobo GP fica disponível para Nintendo Switch, e, em um primeiro momento, chega apenas em versão gratuita chamada Chocobo GP Lite. Futuramente, o game vai receber um upgrade para a versão completa, que custará R$ 264,90.

RPG Time: The Legend of Wright - 9 de março - XBSX/S, XB, PC, Android, iOS

Nesse incomum game de aventura, jogadores controlam um herói chamado Wright, personagem principal de um RPG criado no caderno de uma criança, Kenta. Dentro deste mundo, Wright precisará se fortalecer para poder resgatar a princesa de um reino distante e completar sua lenda. Apesar de o game começar como um RPG, a jornada levará os jogadores para onde a imaginação de Kenta for, mesmo que isso signifique se aventurar por gêneros de jogos diferentes. RPG Time: The Legend of Wright está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 117,45.

Ashwalkers: A Survival Journey - 9 de março - SW

Em um mundo devastado por desastres geológicos e coberto por cinzas de vulcão, os jogadores comandam um grupo com quatro sobreviventes a fim de mantê-los vivos nesse futuro desesperador. Durante a jornada, será preciso racionar comida, remédios e equipamentos, além de lidar com situações de risco onde fazer escolhas difíceis será necessário. Essa é a premissa de Ashwalkers: A Survival Journey, que oferece 34 finais diferentes que variam de acordo com as decisões do jogador. Vale ressaltar que o game incentiva múltiplas jogatinas para experimentar todos. Ashwalkers: A Survival Journey está disponível no Nintendo Switch por R$ 45,99.

Young Souls - 10 de março - PS4, XB, SW, PC

Em uma inusitada combinação de beat'em up e RPG, Young Souls traz a história dos gêmeos Jenn e Tristan, órfãos que foram criados por um cientista misterioso como parte da família. A história do jogo começa quando esse personagem desaparece e a dupla sai em busca dele. Os irmãos, então, atravessam um portal para um mundo fantasioso com magia e monstros.

A jogabilidade mescla o beat'em up com elementos de RPG, como níveis e equipamentos. É possível jogar tanto sozinho, alternando entre os dois irmãos, como em multiplayer cooperativo, com os dois em tela ao mesmo tempo. Young Souls está disponível no Nintendo Switch por R$ 47,49.

Aztech Forgotten Gods - 10 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

No papel de uma jovem guerreira asteca chamada Achtli, os jogadores terão que enfrentar antigos deuses para descobrir os segredos de uma cidade futurista. Para isso, a personagem contará com o poder que vem de um artefato tão antigo quanto as próprias divindades. Trata-se de um braço de pedra capaz de erguê-la pelos céus, o que permite explorar a cidade e também desferir golpes poderosos em batalha.

Achtli conta com o artefato para lutar contra os deuses em busca de suas respostas e, também, para proteger seu lar. Aztech Forgotten Gods está disponível no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 112,45 e no Nintendo Switch por R$ 139,99.

Submerged: Hidden Depths - 10 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A sequência de Submerged, anteriormente disponível apenas para Google Stadia, chega agora a novas plataformas. A aventura de exploração é focada em criar uma atmosfera agradável e intrigante para jogadores explorarem os mistérios ocultos em uma cidade submersa, sem elementos de combate.

A história segue os passos de Miku, uma jovem amaldiçoada com um poder sombrio que deseja utilizar para o bem, e Taku, um companheiro que não pretende abandoná-la. Submerged: Hidden Depths está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 112,45.

Workshop Simulator - 10 de março - PS4, XB, PC

Um simulador um pouco diferente do tradicional, Workshop Simulator desafia os jogadores a restaurarem objetos antigos utilizando métodos distintos. É possível desmontar, limpar, lixar e pintar os objetos até que eles fiquem como novos.

