WWE 2K22: veja detalhes de gameplay e requisitos do jogo de luta

WWE 2K22 é um jogo de luta desenvolvido pela Visual Concepts e distribuído pela 2K Sports , também responsável por franquias como NBA e NHL 2K . O game está disponível para download no PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series S / X , Xbox One e PC ( Steam ), com valores a partir de R$ 349,90. Nele, os jogadores assumem o papel de lutadores profissionais de luta-livre, chamados de superestrelas e divas, e enfrentam oponentes dentro dos ringues em busca do cinturão de campeão.

A exemplo de outros jogos de esporte como FIFA e Madden NFL, os games de WWE costumam ser lançados anualmente. No entanto, devido ao lançamento conturbado do último game da franquia por conta da grande quantidade de bugs, WWE não teve uma versão em 2021.

O jogo de 2022, no entanto, trouxe novidades bem-vindas, como motor de jogo redesenhado, gameplay fluída e gráficos ainda mais aprimorados. A edição física do título chega às lojas brasileiras a partir de 25 de março. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os novos modos de jogo, personagens jogáveis e os requisitos mínimos para rodar o game no computador.

Gameplay e modos de jogo

Além do modo exibição, multiplayer online e dos eventos Money in the Bank, Royal Rumble e Hell in a Cell, formatos já conhecidos pelos fãs, WWE 2K22 traz quatro novos modos de jogo: MyGM, MyRise, MyFaction e Showcase.

Neste primeiro, o jogador assume o papel do administrador geral do WWE. Assim, fica responsável por selecionar os lutadores para formar seu elenco, definir os combates, gerenciar a audiência dos eventos e ampliar a força da reputação da empresa. Já no modo MyRise, é possível criar personagens, desenvolver o estilo de luta com treinos, administrar a carreira e enfrentar outros lutadores em busca do título.

O modo MyFaction é uma das grandes novidades da franquia. Nele, o jogador pode criar um grupo de lutadores para rivalizar com o nWo (New World Order), composto pelas lendas Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash e Syxx, sucessos da década de 1990. O modo ainda traz eventos semanais e atualizações regulares, além de permitir microtransações semelhantes às que acontecem no FIFA Ultimate Team. Já o modo Showcase revive momentos importantes dos 20 anos de carreira da superestrela Rey Mysterio, mesclando imagens reais de lutas icônicas e gameplay.

Personagens jogáveis

Ao todo, são mais de 160 personagens jogáveis, entre superestrelas e divas. Além de Rey Mysterio e do quarteto do nWo, a lista de lutadores conta com astros dos programas Raw, SmackDown, NXT e NXT U, além de atletas aposentados ou que já não possuem mais contrato. Entre os nomes disponíveis, estão AJ Styles, Bianca Belair, Brock Lesnar, Charlotte Flair, Edge, John Cena, Randy Orton, Roman Reigns, Seth "Freakin" Rollins, "Stone Cold" Steve Austin, The Rock, The Undertaker e Triple H.

