Xbox Live Gold: Anoher Sight e Hue são jogos grátis do serviço em abril

Another Sight e Hue serão os jogos gratuitos no Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S no mês de abril para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Eles serão acompanhados ainda pelos clássicos de Xbox 360 Outpost Kaloki X e MX vs ATV Alive, que poderão ser jogados nos consoles atuais da Microsoft graças à retrocompatibilidade. Confira mais detalhes sobre cada um dos games do mês de abril e as datas específicas nas quais eles estarão disponíveis para serem baixados.