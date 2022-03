Xiaomi 12: lançamento fora da China deve ocorrer ainda em março

De acordo com o site holandês Android Planet — que divulgou o cartaz em primeira mão —, o evento de lançamento global do Xiaomi 12 global será realizado apenas virtualmente. A fabricante chinesa deve apresentar também as duas variantes do modelo premium: o Xiaomi 12 Pro e o Xiaomi 12X .

O conjunto de câmeras é o mesmo no Xiaomi 12 e no 12X, com 50 MP no sensor principal, 13 MP no ultra wide e 5 MP no macro. Já o modelo topo de linha Xiaomi 12 Pro dispõe de 50 MP de resolução nas três câmeras traseiras. A câmera frontal dos três dispositivos possui 32 MP. O sistema operacional embarcado em toda a linha é o Android 12, que trabalha em conjunto com a interface MIUI 13.