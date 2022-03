Xiaomi 12 será lançado globalmente em 15 de março

A Xiaomi confirmou a data do lançamento global do celular premium Xiaomi 12 . O modelo topo de linha da fabricante chinesa chegará ao mercado internacional no dia 15 de março, conforme previsto anteriormente . O anúncio foi realizado pelo CEO da marca, Lei Jun, por meio de publicação no Twitter .

De acordo com o pôster divulgado pela Xiaomi, o evento acontecerá somente online e poderá ser acompanhado tanto pelo canal da fabricante chinesa no YouTube quanto pelas redes sociais da marca, a partir das 17h, no horário de Brasília.

2 de 3 Xiaomi 12 Pro tem câmera tripla de 50 MP cada — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 12 Pro tem câmera tripla de 50 MP cada — Foto: Divulgação/Xiaomi

Enquanto o Xiaomi 12 e o 12X possuem tela de 6,28 polegadas com 2400 x 1080 pixels de resolução, o Xiaomi 12 Pro traz um display com 6,78" e resolução de 3200 x 1440. Os três aparelhos também diferem na bateria: enquanto os dois menores trazem 4.500 mAh, o maior deles possui 4.600 mAh. Aliás, o modelo Pro é o único que vem com carregador rápido de 120 W na caixa, contra os 67 W dos demais.

3 de 3 Pôster de lançamento do Xiaomi 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi Pôster de lançamento do Xiaomi 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Os três dispositivos contam com 120 Hz de taxa de atualização do display, opções entre 8 GB ou 16 GB de memória RAM, além de 128 GB ou 256 GB como alternativas para o armazenamento interno. Entre outros aspectos em comum, também estão a proteção de tela Gorilla Glass Victus e a presença do Android 12 com MIUI 13 instalada de fábrica.

O preço sugerido do aparelho na China começa em 3.199 iuanes e vai até 5.399 iuanes no modelo mais caro, ou cerca de R$ 2.830 e R$ 4.780, respectivamente, em conversão direta da moeda chinesa sem impostos. Ainda não há confirmação sobre a chegada do modelo ao Brasil.