Xiaomi é acusada de enganar usuários em testes de desempenho de celular

A descoberta foi feita por John Poole, um dos criadores do Geekbench , um dos apps de benchmark mais populares do mundo. O desenvolvedor documentou os resultados e usou o Twitter para divulgar suas análises.

Poole fez o experimento com o Mi 11. Ele notou perdas de 30% de desempenho single-core, quando o exercício testa o poder computacional do dispositivo com um único núcleo do processador, e de 15% no uso do multicore, cenário em que o teste submete a estresse todos os núcleos.