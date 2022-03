Xiaomi lança Redmi Smart Band Pro com bateria de 14 dias; saiba o preço

A Xiaomi anunciou a chegada oficial da Redmi Smart Band Pro ao Brasil pelo valor de R$ 599. A pulseira inteligente é voltada principalmente para praticantes de atividades físicas e conta com mais de 110 modos esportivos. Além disso, ela possui bateria para até 14 dias de uso com a tela ligada e certificação que garante resistência à água em até 50 m de profundidade. O dispositivo já está disponível no país nas lojas físicas e no e-commerce da fabricante chinesa.

A ficha técnica da Redmi Smart Band Pro ainda menciona um display de tecnologia OLED de 1,47 polegada. O acessório é capaz de medir a frequência dos batimentos cardíacos, o nível de saturação do oxigênio no sangue (SpO2) e a qualidade do sono do usuário. O destaque é a presença de alertas vibratórios que notificam o usuário caso o gadget observe alguma irregularidade.

2 de 2 Nova pulseira da Xiaomi tem mais de 110 modos esportivos — Foto: Reprodução/TechTudo Nova pulseira da Xiaomi tem mais de 110 modos esportivos — Foto: Reprodução/TechTudo

O modelo tem design minimalista, pulseira em borracha TPU e conta com tela retangular maior do que a observada na maior parte das pulseiras inteligentes. O painel OLED trabalha com a resolução de 194 x 368 pixels. A empresa ainda promete "visibilidade clara e nítida" mesmo sob luz do sol, graças ao brilho máximo de 450 nits.

A Xiaomi também equipa o modelo com o modo Always On, que faz com que o display exiba a todo momento o horário e outras informações importantes com pouco gasto energético. Uma das funções do dispositivo é a capacidade de medição 24 horas por dia da saturação do oxigênio no sangue e batimentos cardíacos, bem como a possibilidade de monitorar ciclos de período menstrual.

O Redmi Smart Band Pro tem uma bateria integrada de 200 mAh. De acordo com a companhia, ela é suficiente para aguentar 14 dias fora da tomada em uso normal, ou até 20 dias com o modo de economia de energia ativo.

Compatibilidade e recursos extras

Além de possuir mais de 110 modos diferentes de monitoramento de exercícios (como corrida, ciclismo e natação), o modelo oferece 50 temas predefinidos para personalização da tela. A pulseira inteligente da Xiaomi pode ser usada em conjunto com smartphones que rodam Android 5.0 ou superior, bem como iOS 10 ou superior.

A conexão é feita por meio do Bluetooth 5.0, que tem baixo consumo de energia. Os dados das atividades físicas, sono e monitoramento de saúde são acessados por meio do aplicativo Xiaomi Wear e Mi Fit, com sincronização de dados de exercícios no app Strava e Apple Health.

Disponibilidade

No Brasil, a nova pulseira inteligente está disponível no site oficial da marca, bem como nas lojas físicas da marca e varejo online. O preço sugerido é de R$ 599 e, no momento, só há disponibilidade na cor preta. Vale lembrar que, no mês passado, a empresa trouxe o Redmi Watch 2 Lite ao Brasil pelo valor de R$ 799.

Com informações de Xiaomi