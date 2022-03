Xiaomi pode lançar protótipo de carro elétrico em 2022

A Xiaomi está pronta para mostrar os detalhes iniciais de seu primeiro carro elétrico ainda em 2022. Segundo o gerente geral da filial da Xiaomi Pequim-Tianjin, Luo Baojun, em declaração ao portal chinês My Drivers na última segunda-feira (21), a divulgação deve se dar no terceiro trimestre deste ano. O protótipo é cercado de muita expectativa desde que foi anunciado pela primeira vez pelo próprio fundador e CEO da empresa, Lei Jun, em março de 2021, quando a produção oficial do veículo se iniciou.

Ainda não há qualquer detalhe sobre as especificações do automóvel, mas Baojun assegurou que o público poderá ver "avanços significativos" no andamento do projeto, que deve chegar às ruas somente em 2024. De acordo com os rumores trazidos pelo GizChina, a marca estaria, neste momento, em busca de "parceiros estratégicos" para acelerar o desenvolvimento do produto.

1 de 1 Especulação de como poderia ser o design do carro smart da Xiaomi — Foto: Reprodução/GizChina Especulação de como poderia ser o design do carro smart da Xiaomi — Foto: Reprodução/GizChina

Vale deixar claro que nenhum design do automóvel foi divulgado até agora pela Xiaomi, e que a imagem acima é apenas uma representação de como o veículo pode ser — segundo o site GizChina.

As informações obtidas pelo site especializado indicam que a Xiaomi criou uma subsidiária com o nome Xiaomi Automobile Co. Ltd para tocar o projeto do carro elétrico, com mais de 500 funcionários registrados até agora e capital de US$ 1,57 bilhão, ou cerca de R$ 7,72 bilhões de reais. Os planos da companhia incluem também a construção de uma fábrica para a produção anual de 300 mil automóveis no futuro.

Na rede social chinesa Weibo, Lei Jun respondeu algumas perguntas enviadas pelos fãs, indicando que o preço dos primeiros veículos inteligentes devem variar entre 100 mil e 300 mil yuans. O valor está em torno de R$ 77,6 mil e R$ 232 mil, respectivamente, de acordo com a cotação atual e sem os impostos. Além disso, o executivo afirmou que o primeiro modelo lançado deverá ser um sedã ou um SUV.

Segundo o site MyDrivers, a Xiaomi Group deve realocar alguns talentos do time de telefonia móvel para levar algumas expertises e tecnologias para o veículo smart da marca. Sem detalhes fornecidos pela empresa, no entanto, é possível especular que o modelo deve ter funções inteligentes e integração com o sistema de celulares da fabricante.