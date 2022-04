3 razões para comprar um PC all-in-one — e 3 para comprar um notebook

Computadores all-in-one e notebooks são dois tipos de computadores com apelos e formatos distintos. O "tudo-em-um" vai ficar sempre no mesmo lugar, mas traz tela maior e economiza o espaço que seria gasto por um desktop comum. Enquanto isso, o notebook pode ser transportado e é mais fácil de ser encontrado nas varejistas por um preço que cabe no bolso, vista a maior variedade de opções no mercado.

A seguir, o TechTudo separou esses e outros pontos de comparação que podem ajudar a decidir qual dos dois comprar.

1 de 4 iMac é tudo-em-um com distintas opções de cores — Foto: Divulgação/Apple iMac é tudo-em-um com distintas opções de cores — Foto: Divulgação/Apple

RAZÕES PARA COMPRAR UM PC ALL-IN-ONE

1. PC All-in-one tem monitores maiores

Uma grande vantagem do design "tudo-em-um" é o fato de que esses computadores podem ter telas maiores, com opções chegando a até 27 polegadas. Por outro lado, não há notebook maior do que 17 polegadas — e opções nessa faixa de tamanho tendem a custar mais caro, já que, em geral, são destinadas ao público gamer.

A vantagem de um monitor grande está muito relacionada com o perfil do usuário. Dependendo do tipo de sua atividade profissional — ou área de estudo —, uma superfície de tela maior acaba sendo benéfica no dia a dia. Além disso, essa característica pode engrandecer a experiência de assistir a vídeos, filmes e séries no computador.

2. Ideal para escritórios ou lan houses

Se portabilidade não é uma necessidade, como costuma ser o caso de máquinas destinadas ao uso profissional, o computador all-in-one é uma escolha sólida para espaços mais apertados. Com todo o hardware concentrado no monitor, não será preciso reservar espaço para um gabinete nem acomodar cabos por todos os lados.

Dependendo das suas necessidades, um computador all-in-one pode até complementar a decoração do espaço: existem designs mais discretos e elegantes que podem contribuir para dar um ar ainda mais sofisticado e profissional ao seu espaço de trabalho.

3. Touchscreen

2 de 4 Existem opções de PC "tudo-em-um" sensíveis ao toque — Foto: Divulgação/3green Existem opções de PC "tudo-em-um" sensíveis ao toque — Foto: Divulgação/3green

PCs all-in-one com tela sensível ao toque são muito mais comuns do que opções sem o recurso. Considerando notebooks, é verdade que há variedade de modelos touchscreen no mercado, mas, em geral, essa característica não está disponível em produtos mais baratos. Em alguns casos, a tela sensível ao toque ainda vem associada a um tamanho de tela menor — em 13" ‚ e a designs híbridos — isto é, computadores que se "transformam" em tablets.

Assim como o tamanho de tela que abordamos anteriormente, o uso do touch vai depender do seu perfil de uso. Na hora de apresentar algo para a classe ou a um cliente, interagir com apps de celular rodando no Windows 11, ou simplesmente trabalhar sem depender do mouse, a presença do touchscreen acaba se mostrando um diferencial importante.

RAZÕES PARA COMPRAR UM NOTEBOOK

1. Notebooks são móveis

3 de 4 Notebooks são portáteis e existem modelos compactos mais fáceis de transportar — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebooks são portáteis e existem modelos compactos mais fáceis de transportar — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Se o tamanho de tela é o trunfo do all-in-one, a portabilidade é a vantagem inegável do notebook. É possível levar o computador para onde quiser, ganhando assim mobilidade e versatilidade. Seja a trabalho, estudo ou lazer, isso pode ser um fator decisivo na rotina de quem está sempre em movimento.

Embora todo laptop seja móvel, mesmo entre notebooks há gradações: modelos menores cabem em qualquer mochila e não incomodam, por exemplo. Há também opções com bateria mais generosa para funcionar longe da tomada por mais tempo. Além disso, o mercado brasileiro já está se preparando para receber notebooks com conectividade 5G.

2. Existe maior variedade de notebooks no mercado

4 de 4 Notebooks variam bastante em termos de especificações e há opções para todos os gostos: da máxima portabilidade ao gamer — Foto: Aline Batista/TechTudo Notebooks variam bastante em termos de especificações e há opções para todos os gostos: da máxima portabilidade ao gamer — Foto: Aline Batista/TechTudo

O mercado de computadores portáteis é mais variado e isso se manifesta em maior riqueza de opções. Se o usuário quer algo super portátil e econômico, existem, por exemplo, notebooks de 13,3 polegadas que vão atender suas necessidades. Caso ele precise de algo maior e mais versátil, há opções conversíveis na faixa de 15,6 polegadas. Se alta performance for requerida, existem ainda notebooks gamer com preços competitivos disponíveis no mercado nacional.

Já em relação aos all-in-one, não são todas as marcas que apostam no formato. Aquelas que o fazem ainda tendem a concentrar seus esforços em máquinas de um perfil mais genérico, com hardware que contempla cenários de uso mais convencionais, adequados à rotina do escritório ou do uso mais casual. Não há, por exemplo, um PC gamer all-in-one.

3. Há mais possibilidades de upgrades em notebooks

Os dois formatos são mais fechados, mas pela variedade de opções de notebooks no mercado, é mais fácil achar um laptop que permita a troca (ou adição) de armazenamento via HDs e SSDs, além de memória RAM. Computadores all-in-one são mais limitados no quesito, embora seja possível encontrar modelos com alguma margem de manobra no quesito.

No entanto, se upgrades de hardware são uma preocupação importante para você, vale considerar um desktop: o formato sacrifica a portabilidade e a abordagem minimalista do tudo-em-um, mas abre espaço para melhorias.