300 drones formam QR Code gigante em pegadinha de 1º de abril; veja

No último dia 1º de abril, 300 drones formaram, nos céus de Dallas, nos Estados Unidos, um misterioso QR Code gigante que podia ser visto de diversos pontos da cidade. Quem teve a curiosidade de escanear o código recebeu uma surpresa: assim que o link foi aberto, seus smartphones tocaram o videoclipe da música "Never Gonna Give You Up", do cantor Rick Astley, no YouTube .

A apresentação durou 20 minutos, o suficiente para muita gente cair na pegadinha criada pela empresa norte-americana Sky Elements, especializada em fazer shows aéreos com drones.

O "Rickroll", nome dado para esse tipo de trollagem, consiste em deixar o link do clipe de "Never Gonna Give You Up" junto a uma mensagem impactante, como uma notícia bombástica, por exemplo. A pessoa clica no link e acaba "presenteada" com o vídeo.

A brincadeira teve início em 2007 e se espalhou pela internet nos anos seguintes, auxiliada sobretudo pelos encurtadores de links. Naquela época, era praticamente impossível frequentar redes sociais sem abrir o vídeo de "Never Gonna Give You Up" por engano.

O "Rickroll" acabou resgatando a carreira de Rick Astley, e a canção, lançada em 1987, voltou a figurar em diversos comerciais e programas de TV, desde o desenho South Park até a série Ted Lasso. Em julho de 2021, o vídeo oficial da música alcançou 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Segundo Preston Ward, piloto-chefe da Sky Elements, foram usados 300 drones com localização por GPS e LEDs com capacidade de brilho de mil lumens. Ele também revelou que a ideia partiu do influenciador e especialista em marketing Jared Guynes, que tinha visto um QR Code gigante feito pela empresa para promover a série Halo, da Paramount+.

Quando me dei conta que a tecnologia de drones avançou ao ponto de fazer um QR Code no céu, logo pensei que seria possível programar um QR Code para literalmente fazer um Rickroll no ar — Jared Guynes, ao site Dallas Observer