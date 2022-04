5 maneiras de jogar na sua TV mesmo sem ter um videogame ou PC em casa

É claro que não são jogos extremamente pesados ou complexos, mas eles podem facilmente te salvar do tédio, além de ser uma boa atividade para juntar toda a família. Confira abaixo algumas opções de como jogar na sua smart TV, com diferentes sistemas e marcas.

Loja de aplicativos da LG, com algumas opções de jogos para Smart TV — Foto: Vitor Garcia/TechTudo

2 de 5 Loja de aplicativos da LG, com algumas opções de jogos para Smart TV — Foto: Vitor Garcia/TechTudo

As smart TVs da fabricante sul-coreana LG possuem um sistema operacional próprio, chamado webOS. Entre diferentes aplicativos de streaming para assistir a vídeos ou ouvir música, a empresa também disponibiliza um hub com uma boa quantidade de jogos .

Para acessá-lo, basta ir até a LG Content Store (a loja de aplicativos da LG ) por meio do controle remoto e escolher a opção "aplicativos". Na lista que surgirá, selecione "Tudo" e depois "Jogo" para abrir as opções disponíveis. Feito isso, só resta escolher o jogo, clicar em "Instalar" e se divertir.

Os jogos geralmente são bem simples, sendo controlados pelo próprio controle remoto do seu aparelho de TV.

As TVs inteligentes da Samsung também possuem seu próprio sistema operacional, o Tizen. Assim como nas TVs LG, a instalação de jogos desenvolvidos para a plataforma é muito simples, bem similar ao processo com qualquer outro aplicativo na loja do equipamento.