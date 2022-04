Airfryer: como funciona a tecnologia para fritar alimentos sem óleo

As fritadeiras elétricas ou fritadeiras sem óleo são um tipo de forno portátil e fechado quase que hermeticamente, equipado com uma resistência de aquecimento e uma ventoinha. A maioria tem uma bandeja com alça e um cesto com furinhos, onde se coloca os alimentos, mas há opções de maior capacidade com portinha e prateleiras deslizantes, parecidas com um forno elétrico.

Os comandos costumam ser simples, com timer e regulagem de temperatura, de 80°C a 200°C, aproximadamente. Algumas airfryers com painel digital possuem operações automáticas por tipo de preparo: batata frita, frango frito, salgadinhos congelados, etc.

Ao girar o timer ou ligar o aparelho, começa a circular ar quente em alta velocidade, que vai cozinhar os alimentos mais rapidamente do que um forno convencional ou elétrico. A alta temperatura provoca um efeito similar a fritar os alimentos em óleo quente, deixando a casquinha dos empanados mais crocante ou entregando batatas fritas macias por dentro e sequinhas por fora.

Como não utilizam óleo para chegar a esse efeito, as airfryers são consideradas aliadas de quem procura uma alimentação mais saudável.

Além de batata frita, é possível preparar legumes, carnes, frango, peixes, pão de queijo, suflê, almôndegas, salgadinhos, hambúrguer, tortas e até mesmo sobremesas, como muffins, mini-bolos, churros e pudins.

Para suflês, tortas, sobremesas e outros preparos mais líquidos, é preciso utilizar uma mini-assadeira, incluída com alguns modelos, que é encaixada dentro do cesto perfurado.

Alguns preparos exigem uma pincelada de óleo, azeite ou manteiga para que os alimentos fiquem mais dourados e crocantes. São truques que o usuário aprende com o tempo.

Por outro lado, é preciso ter consciência de que alimentos congelados industrializados, como nuggets, hambúrgueres e batatas fritas, não passam a ser saudáveis se preparados na airfryer. Eles são apenas menos prejudiciais do que se fossem fritos em óleo.

Eficiência energética

As airfryers não estão entre os equipamentos mais gastões de energia, na comparação com eletrodomésticos e eletroportáteis mais comuns. De acordo com os fabricantes, esses aparelhos são projetados para funcionar com alta eficiência energética.

A maior parte dos modelos disponíveis no mercado nacional, com capacidade entre 2,4 e 5 litros, têm potência entre 1.200 e 2.000W, sendo que a maioria fica na média dos 1.500 watts de potência. Para comparação, uma panela elétrica com grill funciona com 1.200W, enquanto um forno elétrico de embutir tem 4.500W de potência.

É importante lembrar que mesmo as airfryers de menor capacidade ainda são aparelhos razoavelmente grandes e que precisam de circulação de ar na hora de cozinhar. Ou seja, elas não podem ficar dentro de nichos ou muito apertadas quando estão ligadas.

