Android: milhões de celulares de 2021 tinham brecha de segurança

Cerca de dois terços dos celulares com Android foram vendidos com uma brecha de segurança nos processadores fabricados pela Mediatek e pela Qualcomm em 2021. Foi identificada uma vulnerabilidade no codec de áudio conhecido como Apple Lossless Audio Codec (ALAC). As duas fabricantes enviaram pacotes de correção para as empresas de celular em dezembro do ano passado, de acordo com o site Android Authority. O ALAC é um codec desenvolvido pela Apple em 2004 para o iTunes com a proposta de comprimir arquivos de áudio sem perda na qualidade.