Apple confirma produção do iPhone 13 no Brasil (mas preços não mudam)

A gigante americana não explicou o motivo da decisão. No entanto, é possível conjecturar que a medida está ligada tanto ao cronograma habitual da empresa quanto ao cenário externo de fornecimento de eletrônicos.

2 de 3 iPhone 13 e iPhone 13 Mini lado a lado — Foto: Divulgação/Apple iPhone 13 e iPhone 13 Mini lado a lado — Foto: Divulgação/Apple

Em relação ao cronograma habitual, é sabido que a Apple mantém linhas de produção na parceira Foxconn, no interior de São Paulo. Tradicionalmente a empresa anuncia os novos iPhones em setembro, começa a vendê-los – ainda importados – em outubro no Brasil e posteriormente inicia a produção local dos modelos mais desejados.

Uma fonte com amplo conhecimento do mercado disse ao TechTudo que a companhia sempre faz assim, mantendo a faixa de preço. “Eles perdem algum dinheiro enquanto trazem importado e depois ganham mais com a produção local. A fabricação nacional conta com incentivos fiscais. Alguns impostos deixam de incidir”, explicou esta pessoa.

Já o cenário externo tem a ver com as restrições em países que normalmente fabricam os iPhones. Na China, por exemplo, alguns analistas acreditam que metade dos 200 principais parceiros comerciais da Apple enfrentam impactos de lockdowns regionais relacionados à pandemia.

Além do Brasil, a fabricante tecnológica também ampliou a fabricação na Índia em 50% nos últimos tempos, segundo relatos da imprensa local. Cerca de 1 milhão de iPhones made in Índia foram fornecidos no primeiro trimestre de 2022, de acordo com a consultoria de mercado CyberMedia Research.

3 de 3 iPhone 13 Pro Max é importado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 Pro Max é importado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os preços do catálogo atual não mudam. O iPhone 13 de 128 GB é listado por R$ 7.599 no site oficial, inclusive na nova cor verde. Clientes ainda podem optar por versões com armazenamento de 256 GB (R$ 8.599) e 512 GB (R$ 10.599).

Vale destacar que o Brasil tem um mercado de smartphones bastante dinâmico. Os valores oficiais servem como uma espécie de teto, pois os consumidores encontram bons valores em outros varejistas – inclusive parceiros da Apple – e pacotes muitas vezes interessantes também nas operadoras de telefonia. As pessoas em busca de máximo desconto ainda devem pesquisar ofertas com cashback.

No vídeo abaixo, confira o resumão sobre o iPhone 13