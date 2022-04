Apple conserta iPhone de graça, mesmo sem garantia; veja modelos elegíveis

Pouca gente sabe, mas a Apple frequentemente realiza programas especiais para conserto gratuito do iPhone . Similares aos recalls feitos pelas empresas automobilísticas, estes reparos servem para resolver problemas detectados em lotes específicos de produtos. Modelos como o iPhone 12 ou mesmo o iPhone 6 Plus estão entre os atuais produtos contemplados pela iniciativa.

A maioria desses serviços é efetuada sem custos, inclusive se o smartphone estiver fora da garantia. Além disso, caso você tenha um celular elegível e já tenha pago pelo serviço de conserto, a fabricante oferece o reembolso do valor. Confira a seguir alguns programas especiais da Apple para conserto do iPhone.

2 de 7 Alguns modelos do iPhone 12 Pro estão qualificados no programa de reparo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Alguns modelos do iPhone 12 Pro estão qualificados no programa de reparo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. iPhone 12 e iPhone 12 Pro com problema no som

3 de 7 iPhone 12 Pro pode ter defeito no som — Foto: Apple/ Reprodução iPhone 12 Pro pode ter defeito no som — Foto: Apple/ Reprodução

Alguns modelos do iPhone 12 e iPhone 12 Pro podem apresentar problemas no som causados por um componente que pode falhar no módulo receptor. Os aparelhos afetados foram fabricados entre outubro de 2020 e abril de 2021. As versões iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max não fazem parte deste programa.

Caso o receptor do seu iPhone 12 ou iPhone 12 Pro não emita som ao fazer ou receber ligações, o dispositivo poderá se qualificar para serviço. A Apple também orienta os usuários a buscarem as lojas oficiais. Para tanto, é preciso agendar horário nas unidades do Shopping Morumbi (São Paulo) e do Village Mall (Rio de Janeiro).

2. Substituição do módulo da tela do iPhone 11 para problemas de toque

4 de 7 iPhone 11 pode trazer problema na tela — Foto: TechTudo iPhone 11 pode trazer problema na tela — Foto: TechTudo

Alguns telefones da linha do iPhone 11 podem deixar de responder ao toque por causa de um problema no módulo da tela. Esses modelos foram fabricados entre novembro de 2019 e maio de 2020. Se o seu aparelho apresenta esse problema, entre no site oficial da marca e verifique o número de série do seu iPhone para ver se o dispositivo se qualifica para o programa. Se for o caso, a Apple ou uma loja autorizada pela fabricante oferecerá o serviço sem custos.

3. iPhone 6S e iPhone 6S Plus com problemas para ligar

5 de 7 Lançado em 2015, o antigo iPhone 6 Plus entra no programa de reparo — Foto: TechTudo Lançado em 2015, o antigo iPhone 6 Plus entra no programa de reparo — Foto: TechTudo

Os antigos modelos de iPhone 6S e iPhone 6S Plus também entram para o serviço de reparo do fabricante. Eles podem ter um problema para ligar devido à falha de um componente. No entanto, apenas alguns dispositivos num intervalo limitado de números de série, que foram fabricados entre outubro de 2018 e agosto de 2019, apresentam esse defeito.

É necessário acessar o site da Apple (support.apple.com) e inserir o verificador de número de série para saber se o iPhone é elegível para o programa de reparo gratuito.

4. Substituição da Smart Battery Case para iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

6 de 7 Smart Battery Case para iPhone XR — Foto: Divulgação/Apple Smart Battery Case para iPhone XR — Foto: Divulgação/Apple

De acordo com a Apple , algumas capinhas da linha da Smart Battery Cases feitas para iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR podem apresentar diversos problemas de carregamento. É possível até mesmo que o acessório não consiga repor a bateria do smartphone.

Os usuários devem buscar a rede de assistência técnica oficial para que a capinha passe pelo processo de diagnóstico. Caso seja confirmada a pane, o consumidor terá direito a um equipamento novo.

5. Substituição do módulo da tela do iPhone X para problemas de toque

7 de 7 A falha no iPhone X pode levar o smartphone a reagir mesmo sem ter sido tocada — Foto: TechTudo A falha no iPhone X pode levar o smartphone a reagir mesmo sem ter sido tocada — Foto: TechTudo

A Apple identificou que algumas telas de iPhone X podem apresentar problemas de toque devido a um componente que pode falhar no módulo do display. Com isso, a tela inteira - ou parte dela - pode não responder de forma adequada ao toque. Além disso, existe a possibilidade de ela reagir mesmo sem ter sido tocada.

Neste caso, a orientação da fabricante é a de procurar um serviço autorizado que substituirá gratuitamente o módulo da tela em dispositivos qualificados. Em alguns casos, a Apple avisa sobre a possibilidade de ter um custo adicional associado ao reparo. Nenhum outro modelo de iPhone faz parte deste programa.