Apple deve melhorar câmera do iPhone 14, mas só nas versões mais caras

Apenas as versões mais caras do iPhone 14 devem trazer a inédita câmera de 48 MP como uma das novidades da ficha técnica. Segundo informações que circulam nos bastidores, outra exclusividade do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max seria o novo processador A16 Bionic, que pode não equipar os modelos de entrada do futuro celular da Apple . Deste modo, as variantes topo de linha se distanciariam ainda mais das opções básicas, que devem repetir os mesmos sensores fotográficos e o processador do iPhone 13 .

De acordo com Mark Gurman, importante analista do mundo Apple que escreve para o site da Bloomberg, o iPhone 14 e o iPhone 14 Max devem ser anunciados com uma atualização do chip A15 Bionic. A inédita versão Max substituiria o iPhone 13 Mini, que até hoje não obteve grande volume de vendas.

2 de 2 Projeção em 3D demonstra como pode ser o iPhone 14 — Foto: Reprodução/9to5Mac Projeção em 3D demonstra como pode ser o iPhone 14 — Foto: Reprodução/9to5Mac

Segundo rumores, o iPhone 14 Max terá o mesmo tamanho de tela do iPhone 14 Pro Max: 6,7 polegadas. O aparelho deve ter o design muito parecido com o do iPhone 13. Assim, a novidade na câmera selfie também estaria restrita às versões Pro do aparelho. A ausência do notch pode ser uma das maiores modificações dos últimos tempos no celular da Apple.

O recorte na tela seria substituído por um furo no formato de pílula, deixando o display com um aspecto mais parecido com o observado nos celulares mais caros da Samsung. Além disso, as versões mais caras do iPhone 14 podem trazer memória RAM de 8 GB, mesma quantidade adotada pelo rival Galaxy S22.

Como de costume, a Apple não comentou nenhuma dessas informações. A expectativa é de que o novo iPhone seja anunciado em setembro.

Com informações de MacRumors

No vídeo abaixo, confira o resumão sobre o iPhone 13