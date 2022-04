Apple deve diminuir presença da Samsung no iPhone 14; entenda o caso

A Apple busca meios de diminuir a presença da Samsung na futura linha do iPhone 14. A rival sul-coreana no campo dos smartphones é uma importante fornecedora de telas para os celulares da maçã. Em 2022, somente o iPhone 14 Pro deve ter tecnologia da Samsung, de acordo com informações preliminares do analista Ross Young, que costuma acertar em seus vazamentos.