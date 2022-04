A Apple pode lançar dois novos computadores em junho deste ano, durante sua conferência anual para desenvolvedores WWDC 2022 , que ocorre entre os dias 6 e 10 de junho. O evento, que deve anunciar o novo iOS 16 e novidades dos sistemas watchOS , macOS e tvOS , também pode incluir um MacBook Air e outra categoria de Mac. As informações são do analista Mark Gurman, e foram divulgadas neste domingo (10), no boletim informativo "Power On", da Bloomberg.

Embora a conferência seja tradicionalmente voltada para as novidades de software, a Apple estaria planejando utilizar a abertura do evento, que acontecerá de forma virtual, para apresentar algumas novidades na sua linha de equipamentos. A ocasião é o mesma em que, dois anos atrás, a empresa da maçã anunciou a transição dos processadores Intel para chips M1, da própria Apple.

2 de 3 Apple pode lançar dois novos Macs em junho, aponta analista — Foto: Divulgação/Apple Apple pode lançar dois novos Macs em junho, aponta analista — Foto: Divulgação/Apple

De acordo com Gurman, um desses dois novos modelos a serem apresentados seria uma atualização do MacBook Air, o primeiro com o suposto novo processador M2, da Apple. O notebook pode trazer ainda novas portas, compatibilidade com MagSafe e uma câmera FaceTime melhor.

Outros modelos em desenvolvimento, ainda segundo Gurman, incluem um Mac mini atualizado, um iMac de 24 polegadas e um MacBook Pro de baixo custo, para substituir o antigo modelo de 13 polegadas. Também estariam em produção novos modelos de Mac Pro e iMac Pro, que foram muito comentados pela própria Apple durante o evento especial Peek Performance, realizado em março.

3 de 3 Novo iMac de 24 polegadas poderia ser apresentado durante a WWDC 2022 — Foto: Divulgação/Apple Novo iMac de 24 polegadas poderia ser apresentado durante a WWDC 2022 — Foto: Divulgação/Apple

Em relação à parte de software, a Apple deve apresentar a versão beta do iOS 16, novo lançamento do sistema operacional para celulares, que pode ter novos recursos de rastreamento de saúde e grande integração com o novo fone de ouvido de realidade mista da empresa, equipamento que só deverá ser apresentado entre o final de 2022 e meados de 2023.

Uma nova interface multitarefa para o iPadOS poderá surgir com a nova versão do sistema operacional iOS 16, que responde pelo codinome Sydney, e a empresa apresentará novidades com outros sistemas de seus equipamentos, entre elas a versão do sistema operacional para o Apple Watch, o watchOS 9 (Kincaid), além do macOS 13 (Roma) e do tvOS 16 (Paris).