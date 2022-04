Apple traz iPad Air 5 com chip M1 ao Brasil; saiba os preços

O iPad Air 5 foi lançado pela Apple no Brasil pelo preço sugerido de R$ 6.799 para a versão mais básica. Disponível a partir desta quarta (13), o tablet vem com o poderoso chip M1, o mesmo utilizado no MacBook Air e no iPad Pro. Conta ainda com tela de 10,9 polegadas, câmera frontal ultra-angular de 12 MP, além de conexão 5G.