Ar-condicionado: qual a diferença entre Inverter e Dual Inverter?

O motor Inverter costuma equipar aparelhos de ar-condicionado e também eletrodomésticos, como geladeira, máquina de lavar e micro-ondas, mais modernos e com perfil mais premium.

O principal diferencial é que os aparelhos de ar-condicionado Inverter não ligam e desligam seu compressor de tempos em tempos, como fazem os equipamentos convencionais para aumentar a refrigeração de um ambiente.

Ao trabalhar em rotação variável e contínua, o motor eletrônico faz a manutenção da temperatura dos ambientes, aumentando e reduzindo a potência conforme necessário, em conjunto com sensores mais precisos que monitoram a refrigeração.

Com isso, o equipamento consegue manter a temperatura escolhida com menos esforço e menor consumo de energia, ou seja, o impacto na conta de luz é reduzido. O motor eletrônico ainda deixa a condensadora (unidade externa) menos barulhenta.

Algumas marcas utilizam a denominação Inverter ou Digital Inverter para o motor eletrônico simples. A economia no consumo de energia com um ar-condicionado Inverter ou Digital Inverter pode chegar a 40%, na comparação com um aparelho convencional novo. Em relação ao consumo de um equipamento mais antigo, essa economia pode ficar no patamar entre 60% e 70%.

E existem marcas que trabalham com ar-condicionado Dual Inverter, que prometem ser ainda mais silenciosos e econômicos. Eles contam com compressor rotativo duplo, que trabalha com mais estabilidade e atinge a temperatura desejada até 30% mais rápido. A economia também pode ultrapassar os 70%, na comparação com um ar-condicionado mais antigo.

De toda forma, sempre compare a eficiência energética entre os equipamentos antes de fazer sua compra. Os selos da ENCE/Inmetro (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), da PROCEL e Concept ajudam nessa tarefa. Eles classificam o consumo de A a G e indicam se o equipamento consome mais ou menos eletricidade.

Alguns aparelhos de ar-condicionado smart com motor Inverter utilizam recursos de inteligência artificial para melhorar o desempenho do equipamento. A conectividade permite monitorar e comandar o ar-condicionado pelo celular ou à distância, fazer atualizações do sistema do aparelho e acrescentar novos recursos. Leia mais aqui.

Como dissemos, os aparelhos de ar-condicionado Inverter e Dual Inverter costumam ter preço mais alto do que os similares com motor tradicional. Por isso, o consumidor precisa avaliar essa relação, incluindo os benefícios e a diluição do custo no longo prazo, com a economia na conta de luz.

Visite o Shoptime para conhecer os lançamentos em ar-condicionado e pesquisar os aparelhos em oferta.